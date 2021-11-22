Google Play Store Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor!

Google Play Store tasarımı ile ilgili oldukça önemli bir karar alındı. Yazılım devi, Android uygulama mağzasının internet sitesinin tasarımı yenilemek için kollarını sıvadı. Peki, popüler uygulama mağazasının web sitesi nasıl görünecek? Konuya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Yeni Google Play Store Tasarımı Nasıl Bir Deneyim Sunacak?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google, Android uygulama mağazasının internet sitesinin tasarımını değiştirmeye karar verdi. Web sitesinin tasarımı en son yıllar önce yenilenmişti. Dolayısıyla modern bir tasarıma sahip değil.

Android Police'teki habere göre yazılım devi, Play Store'un yenilenen tasarımını Güney Kore ve Tayvan dahil olmak üzere bazı ülkelerde kullanıma sundu. Böylelikle yenilenen tasarıma ilişkin bazı ekran görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Paylaşılan ekran görüntülerine baktığımızda Play Store logosunun hala internet sitesinin sol üst köşesinde yer aldığını görüyoruz. Android uygulama mağazasının yeni sitesinin teması gri yerine beyaz renge sahip olacak.

Yeni tasarım anlayışında olabildiğince kolay bir kullanıma odaklanılmış. Mevcut tasarım biraz karışık ve bu, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Yeni temada ekranın sol kısmındaki oyunlar, uygulamalar, filmler ve kitaplar kaldırıldı. Kullanıcılar, söz konusu kategorilere üst kısıma eklenen gezinme çubuğu üzerinden erişebilecek.

Oyunlar, uygulamalar, filmler ve kitaplar kategorilerinden herhangi bir tanesine tıkladığınızda yeni filtreleme seçeneklerine erişebileceksiniz. Örneğin uygulamalar kategorisinde "iPhone", "tablet", "TV", "Chromebook", "Watch" ve "Car" seçenekleri yer alacak. Bu seçeneklere tıklayarak hızlı bir şekilde aradığınız uygulamalara ulaşabileceksiniz.

Mevcut tasarımda ekranın sol kısmından hesap, ödeme yöntemleri, hediye kartı, istek listesi, oyun etkinliği gibi bilgilere erişilebiliyor. Yeni tasarım ile birlikte bu bilgilere sağ üst köşedeki hesap menüsü üzerinden görüntülenebilecek.

Android uygulama mağazasının yeni tasarımında sol kısımdaki kategorilerin kaldırılması, geniş bir alana sahip olunabilmesini sağlıyor. Bu, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyan en önemli etkenler arasında yer alıyor.

Uygulama sayfalarının yeni tasarımı, mobil uygulamadaki tasarıma çok benziyor. Üst kısımda büyük başlık, hemen sağ kısmında büyük uygulama simgesi ve kenar çubuğu, alt kısımda ise ekran görüntüleri ve çeşitli bilgiler bulunuyor. Uygulama simgesinin hemen altında öneriler bölümü mevcut.

Yeni Google Play Store tasarımının tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. Yenilenen arayüz, test sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından kullanıma açılacaktır.