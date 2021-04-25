OPPO Takip Cihazı Sızdırıldı: Apple ve Samsung'a Rakip Geliyor

OPPO takip cihazı görüntüleri sızdırıldı. 2021 yılının en çok rağbet gören cihazlarından akıllı takip cihazlarına bir yeni isim daha ekleniyor. OPPO, lansmandan önce sızdırılan cihazlara göre Samsung ile Apple da dahil olmak üzere birçok takip cihazı üreticisine rakip bir cihaz geliştiriyor.

OPPO Takip Cihazı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Samsung ve Apple gibi teknoloji devleri başta olmak üzere birçok teknoloji şirketinin gözü takip cihazlarına çevrilmiş durumda. Bu şirketler geçen süre içerisinde küçük cihazlarını çoktan piyasaya sunarak hedef kitlesini hedef almaya başladı fakat yeni bir sızıntıya göre takip cihaz üreticilerinin arasına yeni bir isim daha katılıyor.

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan bir sızıntı, OPPO'nun takip cihazının tasarımına ayrıntılı bir bakış sağlıyor. Bu sızıntı ile ortaya çıkan görüntüler, OPPO'nun cihaz için nasıl bir tasarım seçtiğini ve özelliklerinden bazılarını öğrenmemize olanak sunuyor.

Aşağıdan ulaşabileceğiniz görüntüleri incelediğinizde de görebileceğiniz üzere Apple'ın AirTag'ine tasarım açısından çok benziyor ancak ürünün onunla tamamen aynı olacak şekilde tasarlanmadığını, iki ürün arasında bazı önemli farkların olduğunu söylemek gerekiyor.

Yukarıda yer alan görüntülerden fark edilebileceği gibi cihazın yanında bir adet USB Type-C bağlantı noktası yer alıyor ve bu da OPPO'nun yeni cihazının Apple'ın ürünün aksine şarj edilebilecek şekilde geliştirildiğini ortaya koyuyor. Bu, OPPO'nun cihazını kullanıcı tarafından pil değişimine ihtiyaç duyulan AirTag'lerden çok daha çevre dostu yapıyor.

İkinci görüntü, OPPO'nun akıllı takip cihazının Samsung'un Galaxy SmartTag'inin aksine ultra geniş bant (UWB) teknolojisini destekleyeceğini gün yüzüne çıkarıyor. UWB teknolojisi sayesinde akıllı takip cihazı yalnızca Bluetooth desteği olan Galaxy SmartTag'in sağladığı bilgilerden daha doğru bilgiler sağlayabilir.

OPPO'nun yeni akıllı cihazı ile ilgili şimdilik daha fazla bilgi bulunmuyor. Çinli akıllı telefon üreticisinden ürünün lansman tarihi hakkında herhangi bir ipucu da verilmedi. Önümüzdeki haftalarda ürünle ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkacağı düşünülüyor.

Kullanıcıların kayıp eşya sorununa artık son vermek isteyen telefon üreticilerinden OPPO tarafından ürünün lansmanı gerçekleştirildiği zaman elimizde daha fazla bilgi olacaktır. Siz bu cihazla ilgili neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.