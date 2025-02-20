Oppo ve OnePlus Akıllı Telefonlarda Şarj Derdini Bitiriyor!

Günümüz akıllı telefon modellerinin pil ömrü alanında oldukça hızlı bir gelişme kaydettiğini söyleyebiliriz. Öyle ki son dönemde geliştirilen pek çok cihaz, 1 hatta 1,5 gün boyunca hiç şarj olmadan ayakta kalabiliyor. Özellikle Çinli teknoloji devlerinin telefonlarımızın pil ömrünü daha da uzatma amacıyla yürüttüğü çalışmalar, bu durumun oluşmasında büyük pay sahibi.

Gelen son haberlere göre Oppo ve OnePlus, bu çalışmalara bir yenisini daha eklemek üzere. İkili, gelecekte piyasaya süreceği akıllı telefonlar için 8000 mAh'lık bataryalar geliştirmeye başladı.

Oppo ve OnePlus, 80W Hızla Şarj Olan 8000 mAh'lık Bataryalar Geliştiriyor

Sektörel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, ünlü Çinli CEO Pete Lau tarafından kurulan Oppo ve OnePlus, telefonlarda şarj devrini bitirmek adına güçlerini birleştirdi. İki şirketin, an itibariyle 8000 mAh kapasiteli bataryalar geliştirmek için kolları sıvadığı bildiriliyor. Böylesine yüksek kapasiteli pillerin aynı zamanda 80W oldukça yüksek bir şarj hızını da destekleyeceği söyleniyor.

Firmaların geliştirdiği yeni bataryaların yüksek pil ömrü, üretiminde kullanılacağı yüksek silikon malzemelerden kaynaklanıyor. Bu malzemeyi kullananan Xiaomi ve Vivo gibi diğer Çinli teknoloji devleri de son dönemdeki akıllı telefonlarında 6000 mAh ve üzeri bataryalar kullanıyor. Oppo ve OnePlus'ın nihai amacı ise mu malzemeyi daha verimli bir şekilde kullanıp daha uzun ömürlü piller üretmek.

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