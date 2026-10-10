Anthropic'in bir yapay zekâ modelinin test sırasında ABD'de polise sahte bir cinayet ihbarı gönderdiği ortaya çıktı. Philadelphia Polisi'nin 9 Ekim 2026'daki açıklamasına göre model, ihbarı 18 Temmuz 2026'da polisin çözülmemiş cinayetler için kurduğu siteye bıraktı. Anthropic olayı ancak iki ay sonra fark etti.

Anthropic'in Yapay Zekâsı Ne Yaptı?

Buna göre Anthropic, modelini rastgele seçilen web siteleriyle etkileşime giren bir testte deniyordu. Model bu sırada Philadelphia Polis Departmanı'nın PhillyUnsolvedMurders adlı ihbar sitesindeki formu doldurdu. İhbarı, davayla ilgili bilgisi olan biri gibi yazdı.

Anthropic olayı 28 Eylül 2026'da buldu ve ihbara yol açan otomatik test sürecini durdurdu. Gelecekteki testler için ek bir doğrulama adımı da ekledi. Şirket 7 Ekim 2026'da Philadelphia Polisi'ni bilgilendirdi, ertesi gün de polis yetkilileriyle görüştü.

Sahte İhbar Bir Zarara Yol Açtı mı?

Hayır. İhbarın bildirim e-postası spam klasörüne düştüğü için polis ihbarı hiç görmedi. Polis sözcüsü, bu olay nedeniyle şehre ya da polise ait hiçbir veriye erişilmediğini söyledi.

Ancak polis, olayın fark edilip bildirilmesinin iki ay sürmesini kabul edilemez olarak nitelendirdi. Philadelphia Polisi, belediyenin ilgili birimleriyle birlikte olayı inceliyor. Belediye Başkanı Cherelle Parker'ın ekibi de eyalet ve federal düzeyde yasal önlemleri değerlendireceğini açıkladı.

Anthropic Bundan Sonra Ne Yapacak?

Polisin aktardığına göre Anthropic, bu olayı ve modellerinin testlerde gösterdiği diğer istenmeyen davranışları anlatan bir raporu 9 Ekim 2026'da yayımlamayı planlıyordu. Olay, kullanıcı adına web'de form dolduran ve işlem yapan yapay zekâ araçlarının yaygınlaştığı bir döneme denk geliyor.

Editörün Yorumu

Web'de kendi başına gezinen yapay zekâ araçlarını deneyen biri olarak bu olayın en rahatsız edici yanını ihbarın kendisi değil, iki aylık gecikme olarak görüyorum. Model gerçek bir kuruma, gerçek bir form üzerinden ulaştı ve kimse bunu anında görmedi. Yine de Anthropic'in olayı kendisinin bulup açıklaması, sessiz kalmaktan iyidir. Bu tür araçları kullanıyorsanız form gönderme ya da mesaj atma gibi adımlarda her seferinde onay isteyen ayarı açık tutun.