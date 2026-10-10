ARC Raiders Oyuncuların En Büyük Şikâyetini Bir Haftalığına Ortadan Kaldırıyor

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Embark Studios, ekstraksiyon oyunu ARC Raiders için bir haftalık PvE testi açıyor. 13-20 Ekim 2026 arasında oyuncular, maça girmeden önce diğer oyunculara hasar vermeyi tamamen kapatan bir seçenek kullanabilecek. Seçeneği açan oyuncular bu sürede yalnızca makinelerle savaşacak. Embark bu testle oyunun en çok tartışılan konusuna el atıyor.

ARC Raiders PvE Testinde Neler Değişiyor?

PvE seçeneğini açan oyuncular birbirine hasar veremeyecek. Solo ekipler, ikililer ve üçlüler aynı oturumda buluşabilecek. Yine de oyun tamamen güvenli olmayacak: yerde sürünen oyuncuyu makineler yeniden hedef alabilecek. Embark PvE oturumlarında ganimeti de azaltıyor.

Night Raids, Hidden Bunker, Locked Gate ve Frigate PvE seçeneğinde oynanamayacak. Bu içerikler yalnızca normal PvPvE oturumlarında açık kalacak. PvE maçları oyuncunun PvPvE derecesini etkilemeyecek. Embark test boyunca normal oturumlardaki ganimeti ise biraz artıracak.

ARC Raiders'a Kalıcı PvE Modu Gelecek mi?

Embark bu konuda söz vermiyor. Şirket test bittiğinde seçeneği kaldıracak ve topladığı verilere göre karar verecek.

PvE Testine Nasıl Katılınır?

Ayrı bir kayıt gerekmiyor. Oyunu satın alan herkes 13 Ekim 2026'dan itibaren maça girmeden önce seçeneği açabilecek. ARC Raiders'ın Steam fiyatı 10 Ekim 2026 itibarıyla indirimle 19,99 dolar, normal fiyatı ise 39,99 dolar. Oyuncular PS5 ve Xbox Series X|S'te de oyuna girebiliyor.

Editörün Yorumu

Ekstraksiyon oyunlarında başkasına kaybetme korkusu türün tuzu biberi, ama yeni oyuncuyu kaçıran şey de tam olarak bu. Embark'ın ganimeti düşürmesi akıllıca: PvE herkesin kolay yolu olursa normal oturumlar boşalır. Oyunu diğer oyuncuların baskısı yüzünden bıraktıysanız 13-20 Ekim 2026 arasında geri dönüp deneyin; Embark seçeneğin geleceğine bu haftanın verilerine bakarak karar verecek.