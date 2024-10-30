Paycell 29 Ekim PUBG Kupası Sahibini Buldu

Paycell, Cumhuriyet’in 101. yıl coşkusunu, 29 Ekim'de nefes kesen bir etkinlikle kutladı! Cumhuriyet Bayramı’nda Türkiye’nin en yetenekli PUBG takımları, Paycell 29 Ekim PUBG Kupası’nda zafer için karşı karşıya geldi! Paycell’in, PUBG: BATTLEGROUNDS’un geliştiricisi KRAFTON ile birlikte, projenin ana ortağı eSports360 ve destek sponsoru Razer’ın katkılarıyla düzenlediği turnuvanın galibi ise BBL Esports oldu.

Paycell 29 Ekim PUBG Kupası'nın Sahibi BBL Esports Oldu

Türkiye’nin finansal hizmetler platformu Paycell, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Türkiye’nin en yetenekli PUBG takımlarını, Paycell 29 Ekim PUBG Kupası’nda bir araya getirdi.

Paycell’in ulusal bayramlar gibi önemli günlerde gerçekleştirdiği ve artık bir gelenek haline gelen büyük turnuvalarının üçüncüsünde, BBL Esports takımı zafere ulaştı. Yoğun ilgi gören ve büyük heyecana sahne olan turnuvada, BBL Esports takımı 30.000 TL’lik ödülün de sahibi oldu.

Özel davetli takımların da mücadele ettiği Paycell 29 Ekim PUBG Kupası’nın Büyük Finali canlı olarak resmi PUBG Türkiye, Kick, Twitch ve YouTube kanallarından yayınlandı. Projenin ana ortağı eSports360 ve destek sponsoru Razer’ın katkılarıyla gerçekleşen turnuvada Büyük Final heyecanı, Utku “Utimikk” Taşyürek, Timur “Timurlengx” Günay ve Arda “Tropik” Bayram’ın sunumlarıyla zirveye çıktı.

Oyuncular PUBG kart kullandıkça çok özel avantajlar yakalıyor

Paycell ve PUBG: BATTLEGROUNDS’un geliştiricisi KRAFTON arasındaki iş birliğini daha da güçlendiren 29 Ekim Paycell PUBG Kupası boyunca, oyuncular tüm ödemelerini Paycell PUBG Kart ile yaparken, karta özel avantajlar da kazandı.

İş birliği kapsamında oyuncular ödemelerini, Paycell’in kapsayıcı ve yenilikçi finansal hizmetler vizyonunun bir yansıması olan PUBG kart ile yapabiliyor ve kartı kullandıkça PUBG G-Coin paketleri kazanma fırsatı buluyor. Dünyada bir ilk olan PUBG kart; oyuncuların cihazdan aksesuarlara ve oyun içi harcamalara kadar pek çok alandaki ödeme aracı ihtiyaçlarına, güvenli ve hızlı şekilde cevap veriyor.









