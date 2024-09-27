Pegasus, Pilot Anonslarını Yapay Zeka İle Yolcuların Diline Çevirmeye Başladı!

Pegasus Hava Yolları, gelişen yapay zeka teknolojisi ile ilgili yeni bir projeye imza attı. Şirket, uçuş sırasında pilotların gerçekleştirdiği anonsları yapay zeka ile eş zamanlı olarak yabancı yolların diline çevirmeye başladı. Detaylar haberde.

Pegasus'un Sevilla Seferinde Anonslar, Eş Zamanlı Olarak Yabancı Yolcuların Diline Çevrildi

Pegasus Hava Yolları, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada yapay zeka teknolojisini uçuşlarında kullanmaya başladığını açıkladı. Şirket, pilotların İngilizce dilinde yaptıkları anonsları yapay zeka ile yabancı yolcuların ana diline çevirmeye başladı. Yeni özellik ilk kez 24 Eylül tarihinde İspanya'nın Sevilla kentine düzenlenen seferde hayata geçirildi.

Yapay zeka destekli pilot anonsu özelliği şimdilik İspanyolca, Arapça ve Rusça konuşan ülkelerdeki seferlerde kullanılacak. Pilotun ses tonu yapay zeka teknolojisi sayesinde klonlanarak ilgili dilde eş zamanlı anonslar yapılabilecek. Yapılan anonslarda uçuş bilgileri, hava durumu, varış noktası, kaptan adı ve uçuş süresi gibi bilgiler yolcularla paylaşılacak. Özelliğin ekim ayında bahsigeçen seferlede kullanıma sunulması bekleniyor.

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