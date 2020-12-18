PES 2015'in PC Sistem Gereksinimleri Şaşırttı!

Konami sonunda PES 2015 için beklenen sistem özelliklerini yayınladı. Listenin son zamanlarda çıkan oyunlarla karşılaştırıldığında gayet düşük özellikler taşıması çoğu oyuncuyu şaşırtmış durumda. Görünüşe göre hemen hemen her bilgisayar PES 2015'i çalıştırabilecek.

Oyunun resmi Twitter hesabında paylaşılan sistem özellikleri dün basına sızdı. PES 2015 bu zaman göre sizlerden hiç de üst model bilgisayarlar talep etmiyor; oyunun vaat ettiği teknolojiler düşünülecek olursa bu ayarın çok altında bir sistem de PES 2015'i çalıştırmaya elverişli düzeyde.

PES 2015 Minimum Sistem Gereksinimleri

Windows 7 SP1 / Vista SP2

Intel Core 2 Duo @ 1.8GHz (AMD Athlon II X2 240 veya benzer seviyede bir işlemci)

1GB RAM

Nvidia GeForce 7800 / ATI Radeon X1300 / Intel HD Graphics 2000 - 512 MB DirectX 9.0c sürümlü ekran kartı

8GB Disk alanı

PES 2015 Önerilen Sistem Gereksinimleri

Windows 7 SP1 / Vista SP2

Intel Core i3 530 (AMD Phenom II X4 925 veya benzer seviyede bir işlemci)

2GB RAM

Nvidia GeForce 7950 / ATI Radeon HD 2400 / Intel Graphics 3000 - 1GB DirectX 9.0c sürümlü ekran kartı

8GB Disk alanı

PES 2015, 13 Kasım'da PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 ve Xbox One'a çıkıyor. Peki siz PES 2015 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni oyunu beğendiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.