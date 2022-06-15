Photoshop Yakında Web Üzerinden Ücretsiz Sunulacak

Adobe, Photoshop'un ücretsiz bir sürümünü web üzerinde test etmeye başladı ve uygulamayı daha fazla kullanıcıya tanıtmanın bir yolu olarak hizmeti herkese açmayı planlıyor. Şirket artık kullanıcıların ücretsiz bir Adobe hesabı üzerinden Photoshop'a web üzerinden erişebildiği Kanada'daki ücretsiz sürümü test ediyor.

Adobe, hizmeti "freemium" olarak tanımlıyor ve ödeme yapan abonelere özel bazı özellikleri kapatmayı planlıyor. Adobe'nin Photoshop'un temel işlevleri olarak kabul ettiği şeyleri gerçekleştirmek için yeterli araçlar bundan böyle ücretsiz olarak sağlanacak. Adobe'nin dijital görüntülemeden sorumlu Başkan Yardımcısı Maria Yap, "Photoshop'u daha fazla insanın denemesi ve ürünü deneyimlemesi için daha erişilebilir ve kolay hâle getirmek istiyoruz." dedi.

Adobe, Photoshop'un web sürümünü ilk olarak Ekim ayında yayınladı ve uygulamanın temel düzenlemeleri yapmak için kullanılabilecek basitleştirilmiş bir sürümünü sundu. Katmanlar ve temel düzenleme araçları giderek arttı ancak hizmet, uygulamanın tüm özelliklerini sunmaya yaklaşmadı. Bunun yerine kullanıcıların daha basit işlevlerini yerine getirebilmesi için daha temel kaynaklar sunmayı tercih etti.

Adobe Ücretsiz Araçlarını Geliştirmeye Devam Ediyor

O zamandan beri Adobe hizmette birkaç güncelleme yaptı ve aynı zamanda mevcut araçların ötesine geçmeye başladı. Önceden birinin masaüstü uygulamasından web'de bir belge paylaşması gerekiyordu ancak şimdi herhangi bir Photoshop abonesi oturum açabilir ve doğrudan web'den yeni bir belge başlatabilir.

Adobe'nin amacı, uygulamayı daha erişilebilir hâle getirmek için Photoshop'un web sürümünü kullanmak ve en nihayetinde tam sürüm için ödeme yapmak isteyecek kullanıcıları potansiyel olarak çekebilmek. Şirket, Fresco ve Express dâhil olmak üzere bir dizi mobil uygulamasıyla da benzer bir yol izledi. Photoshop'un web sürümü, okullarda yaygın olarak kullanılan Chromebook'lara kadar şirketin en güçlü araçlarından birini açtığı için bu planlamanın önemli ve doğru bir adım olduğunu söylemek yalan olmaz.

Maria Yap, "Photoshop'un kullanıcılarla şu anda bulundukları yerde buluşmasını görmek istiyorum. Photoshop'a girmek için üst düzey bir makineye ihtiyacınız yok." dedi. Adobe, freemium sürümünün ne zaman daha geniş çapta piyasaya sürüleceği konusunda bir zaman çizelgesi sağlamadı. Bu arada şirket, web için Photoshop'u her geçen gün yeni araçlarla güncellemeye devam ediyor.