Piksellere Elveda Mı? Minecraft Grafik Güncellemesi Alıyor!

Minecraft tarihinin en büyük güncellemesi kapıda. Oyun bugüne kadar birçok kez güncelleme aldı ancak bahsi geçen yeni grafik güncellemesi gelmiş geçmiş en büyük güncelleme paketi olarak karşımıza çıkacak. Peki bu yeni güncelleme ile birlikte grafik özelliklerinden hangileri değişecek? İşte konuyla ilgili detaylar...

Minecraft Tarihinin En Büyük Güncellemesi Geliyor!

17 Mayıs 2009 tarihinde oyunculara sunulan Minecraft bir kaç ay sonra 16. yaşına girecek. Oyun tarihinin efsaneleri arasında yer alan Minecraft pek çok kişi tarafından oynanmış ve sevilen bir kült olarak bizleri karşılıyor. Oyunun tamamen piksel grafiklerden oluşması, yer yer fizik kurallarına karşı gelmesi ve tüm bunlara oyun dinamiklerinin eklenmesi onu en çok sevilen yapımlar arasına aldı.

Bugün hayatta kalma, yaratıcı modlarının dışında PvP, Egg Wars gibi pek çok farklı oyun içi modlara sahip olan Minecraft dünya genelinde pek çok oyuncuya sahip. 16 yıllık hayatında birçok kez güncelleme alan oyun, önümüzdeki günlerde tarihinin en büyük güncellemesine sahip olacak. Bu yeni güncelleme ile birlikte özel grafik anlamında önemli değişiklikler yapılacak.

Vibrant Visuals güncelleme sayesinde artık her blok gelen ışığın yönüne bağlı olarak dinamik gölgeler oluşturacak. Metal ve su gibi parlak yani yansıtıcılığı yüksek yüzeylerdeki ışık yansımaları da görülebilecek. Güneş ise oyunun içindeki basit bir kare formundan çıkarak çevreye hacimsel ışık yayan bir yıldız haline gelecek. Tüm bunlar aslında yıllardır oyuncuların sheader pack adını verdikleri grafik modlarıyla yaptıkları ayarlardı aslında.

Bunun yanında eskiden oyunda sadece opak ve saydam kavramı bulunurken artık yarı saydam dediğimiz fiziki kavramda işin içerisine dahil olacak. Yani oyun içerisindeki ışığa göre aslında gerçekte yarı saydam olan cisimler de doğru bir şekilde ışık geçirecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...