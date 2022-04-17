Pixel 6'daki Yeni Bir Hata Aramaların Otomatik Olarak Reddedilmesine Neden Oluyor

Google'ın Pixel 6 serisinde yaşanan sorunlar bitmek bilmiyor ve bunların en sonuncusu, özellikle her zaman yoğun bir şekilde telefon görüşmeleri yapan kişiler için büyük bir endişe kaynağı gibi görünüyor. Görünüşe göre cihaz, sizin bilginiz dışında rastgele şekilde gelen aramaları reddediyor.

Her geçen gün sayısı artan Pixel 6 kullanıcıları Reddit üzerinden sorunu bildirmeye başladı. Pixel 6 ve 6 Pro telefonları, cihazlar daha çalmadan kayıtlı kişilerinden gelen bazı telefon aramalarını otomatik olarak reddediyor.

Bu kimi kişiler için oldukça can sıkıcı bir sorun çünkü tıpkı bir Reddit kullanıcısınn yaşadığı gibi bir doktordan gelen önemli aramaları kaçırıyor olabilirsiniz. Sorunu bildiren bir kullanıcıya göre telefon aramaları, daha cihaz çalmadan karşı tarafı doğrudan sesli mesaj kısmına yönlendiriyor.

Pixel 6 Gelen Çağrıları Otomatik Olarak Reddediyor

Sorunu daha da kötüleştiren şey cevapsız arama bildiriminin olmaması. Sorundan etkilenen kullanıcılar kendisine reddettiği söylenen çağrıların hiçbirini çağrı geçmişinde görmediğini aktarıyor. Kullanıcılar "Rahatsız Etmeyin" gibi telefon görüşmelerini etkileyebilecek her olası ayarı kapattıktan sonra bile sorunun devam ettiğini belirtiyor.

Bu sorun, piyasaya sürülmesinden bu yana Pixel 6 serisinin boğuştuğu sorunların yalnızca biri. Google birçok soruna hızla reaksiyon gösterip düzeltti ancak görünen o ki bir süre daha Pixel 6 kullanıcıları bu sorunlarla boğuşacak. Google henüz bu son sorun ile ilgili bir açıklama yapmadı ancak her geçen gün etkilenen kullanıcı sayısının artması, Google'ın bu soruna da reaksiyon almasına neden olacaktır.