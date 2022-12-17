PlayStation 2023 Takvimini Açıkladı: İşte Yeni Oyunlar!

Oyunlar ve teknoloji açısından yoğun bir seneyi geride bıraktık. Bu seneye God of War Ragnarök oyunuyla damga vurmayı başaran PlayStation, aynı başarıyı 2023 yılında da devam ettirmek istiyor. Firma, geçtiğimiz gün çıkacak 2023'te çıkacak oyunlar ve cihazlar hakkında bilgi paylaştı.

Bu sene PlayStation'ın güçlü markalarından birinin geri dönüşüne şahit olacağız. Ayrıca PlayStation severleri özelleştirilebilir yeni bir DualSense kontrolcüsü de bekliyor.

2023'te PlayStation'a Çıkacak Oyunlar

Marvel's Spider-Man 2

Forspoken

Hogwarts Legacy

Destiny 2: Lightfall

Resident Evil 4

Final Fantasy XVI

Marvel's Spider-Man 2 (2023 Sonbahar)

Exclusive oyunlarını yavaş yavaş PC tarafına da sunmaya başlayan PlayStation, yeni çıkartacağı oyunlarıyla kullanıcılarını yeniden mutlu edecek gibi duruyor. Tüm zamanların Marvel kahramanlarından "mahallemizin süper kahramanı" Spider-Man, 2023'te geri dönüyor.

Serinin ilk oyunun ardından Miles Morales'e ayrılmış genişleme paketi kıvamındaki oyun, birçok hayranını üzmüştü. Ancak Spider-Man hayranlarının bekleyişi 2023'te nihayet son bulacak. Marvel's Spider-Man 2, 2023 sonbaharında çıkış yapacak.

Forspoken (24 Ocak)

PlayStation'ın beklenen bir diğer oyunu da Forspoken olmuştu. Sihir, savaş, parkur ve New York temalarını ilginç bir şekilde birleştirmeyi başaran oyun, fragmanlarında gösterdiği ilginç dünyasıyla oyuncuları bir hayli meraklandırmıştı. Oyunun 24 Ocak tarihinde çıkması bekleniyor.

Hogwarts Legacy (10 Şubat)

Uzun süre önce duyurulan ve bu sene çıkması beklenen Hogwarts Legacy, gelen ertelemelerin ardından 2023 yılında nihayet PlayStation'da yerini alacak. Ünlü yazar J. K. Rowling'in çok satan Harry Potter kitap serisinden uyarlanan yapım, bizi Hogwarts'ın sihir ve gizemle dolu dünyasına götürecek. Oyunun 10 Şubat tarihinde PlayStation 5 için çıkacağı açıklandı.

Resident Evil 4 (24 Mart)

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan fragmanıyla korkuseverleri heyacanlandıran Resident Evil 4 Remake, oyuncuları bekletmeden 24 Mart'ta PlayStation'da yerini alacak. Raccoon City'nin korkutucu karanlıklarına daldığımız oyunda serinin sevilen karakteri Leon Kennedy'ye yeniden hayat vereceğiz.

2023'te Çıkacak PlayStation Donanımları

PlayStation VR2

DualSense Edge

PlayStation VR2 (22 Şubat)

Konsol dünyası artık PC oyun sektörüne karşı ayakta kalabilmek adına farklı alanlara yönelmeye başladı. Bunuın en net örneklerinden birini Sony'nin PlayStation VR2 cihazında görebiliyoruz. Konsolları bir sanal gerçeklik aletine dönüştüren PlayStation VR2, VR gözlük sektöründe uygun fiyatı ve sağladığı yüksek deneyimle öne çıkıyor. PlayStation VR2'nin 22 Şubat tarihinde raflarda yerini alması bekleniyor.

DualSense Edge (26 Ocak)

PlayStation 5 ile birlikte tanıştığımız yeni kontrolcü DualSense, sonunda oyuncuların beklentilerini karşılayacak. Xbox One Elite ile birlikte neredeyse aynı dönemde geliştirilmeye başlayan DualSense Edge, premium oyun deneyimi arayan oyuncular için özelleştirme imkanı sunacak. DualSense Edge, 26 Ocak'ta satışa çıkacak.