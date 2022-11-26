Epic Games Bu Yılbaşında da Her Gün Ücretsiz Oyun Verecek

Epic Games geçtiğimiz yıllarda gelenekselleştirdiği yılbaşı tarihlerinde her gün ücretsiz oyun etkinliğini görünüşe göre bu yıl da gerçekleştirecek.

Onay, sızıntının kaynağı billbil-kun aracılığıyla geldi. STAR WARS: Squadrons'un şu andan itibaren önümüzdeki 1 Aralık Perşembe gününe kadar Epic Games kitaplığınıza ücretsiz olarak eklenebileceğini doğrulamanın yanı sıra, Epic Games Store'un her gün ücretsiz oyun etkinliğini yeniden gerçekleştireceğini belirtti.

Ücretsiz Oyun Etkinliği 15 Aralık - 10 Ocak Arası Bir Tarihte Gerçekleşecek

Meraklı bir oyuncu "Aralık ayında yeniden bir yılbaşı ücretsiz oyun takvimimiz olup olmayacağını biliyor musunuz?" diye sordu ve billbil-kun, "Evet, 15 Aralık 2022 ile 10 Ocak 2023 arasında bir tarihte bu etkinlik gerçekleşecek." cevabını verdi.

Billbil-kun'un daha önce diğer sızıntıları büyük oranda gerçek olduğu için, bu yıl oyun alamayan ancak kaliteli ve popüler oyunlara erişmek isteyenler için bu etkinlik sevindirici olacak.

2020 yılında Epic Games, yılbaşı döneminde 12 oyunu ücretsiz verdi ve bu, 2021'de 15 oyuna çıktı. Peki 2022'de kaç gün kaç oyun ücretsiz verilecek? Cevabını öğrenmek için çok beklemeyeceğiz gibi görünüyor.