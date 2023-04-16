PlayStation'dan GeForce Now'a Rakip Geliyor

Xbox ve Nvidia'nın arkasından Sony de bulut tabanlı oyun hizmetini başlatmak için hazırlanıyor. The Verge'ün elde ettiği bilgilere göre PlayStation yakın zamanda bulut tabanlı oyun hizmeti için yeni iş ilanları açtı.

İş ilanları arasında operasyonun yürütülmesi için bir yönetici ve yazılım mühendisleri için iş pozisyonlarının açık olduğu belirtildi.

Hem PS4 Hem de PS5 İçin Gelecek

Geçtiğimiz aylarda bulut tabanlı oyun hizmeti Google Stadia'nın kapatılması sonrasında sektörde büyük bir boşluk oluştuğu düşünülüyor. Uzun süredir kendi bulut tabanlı oyun hizmetini kurmak isteyen PlayStation, artık ipleri eline almaya hazır gibi görünüyor.

Henüz detaylar net değil, ancak Razer ve Qualcomm'un ürettiği ve aslen bulut tabanlı hizmetleri kullanmak üzere tasarlanan el konsolunun bir benzerini Sony'den görebiliriz.

Geçtiğimiz haftalarda Sony'nin yaklaşık bir yıldır yeni el konsolu geliştirmekte olduğu ortaya çıkmıştı. İddialara göre bu el konsoluyla birlikte bulut tabanlı oyun hizmetine bir adım atılacak ve hem PS4 hem de PS5 desteği ile birlikte çıkacak.