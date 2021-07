PlayStation Oyunları Netflix'e mi Geliyor?

Geçtiğimiz günlerde oyun piyasasına giriş yapacağını resmi olarak doğrulayan Netflix ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişmeye göre PlayStation oyunları Netflix platformuna gelebilir. Ortaya atılan iddiaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Netflix firmasının geçtiğimiz aylarda video oyunu sektörüne girmek için bir yönetici aradığı ortaya çıkmıştı. Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre Netflix, oyun sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Electronic Arts ve popüler sosyal medya platformu Facebook'ta yöneticilik yapmış olan Mike Verdu'yu "oyun geliştirme başkan yardımcısı" olarak işe almıştı.

Popüler dijital yayın platformu, geçtiğimiz günlerde oyun hizmetini doğrulamıştı. İlk etapta mobil oyunlar geliştireceğini açıklayan şirket ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Steve Moser, Netflix'in iOS uygulamasını incelerken oyunlara ilişkin bazı görüntüler ortaya çıkardı.

Moser, bunun üzerine ortaya çıkardığı görselleri resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşılan görsellerden bir tanesi Ghost of Tsushima isimli video oyununa ait. Birçok ödülün sahibi olan yapım, ilk olarak 17 Temmuz 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti.

Paylaşılan görsellerden ikincisi ise DualSense isimli PlayStation 5 yeni nesil oyun konsoluna ait. Üçüncü görselde köpek balığı simgesi yer alırken dördüncü görselde ise "N Game" logosu bulunuyor. Moser tarafından ortaya atılan iddiaya göre Netflix'in oyun projesi "Shark" kod adına sahip.

Netflix’s gaming feature has a current working name of “Shark” and is represented by this image in their iOS app: a shark fin. Could an image of PS5 controllers and Sony’s Ghost of Tsushima (director’s cut coming Aug. 20th) indicate a partnership with $SONY? Cc @HedgeyeComm $NFLX pic.twitter.com/FLghlRlu20