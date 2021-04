Netflix'e Gelecek Sony Filmleri Neler?

2022 yılında Netflix'e gelecek Sony filmleri içinde hangi filmler var? Geçtiğimiz günlerde el sıkışarak büyük bir öneme sahip anlaşmanın altına imza atan Sony ve Netflix'in anlaşmasına göre Venom ve Spider-Man serilerinin devam filmleri de bu listede yer alıyor.

İlk Olarak Netflix'e Gelecek Sony Filmleri Listesi

Escape Room 2 Morbius Uncharted Spider-Man: Into The Spider-Verse 2 Bullet Train Masters Of The Universe Venom 3 Bad Boys 4 Jumanji 4 Where The Crawdads Sing

Netflix'in dünyanın en popüler dijital yayın platformu unvanını korumaya devam etmek için platformunu içerik açısından zengin ve güncel tutma çalışmalarına hız katma çabası içerisinde olduğu attığı her adımda görülüyor. Şirketin geçtiğimiz günlerde Sony ile bir anlaşmanın altına imza atmasını içeren son adımı da ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor.

5 yıllık anlaşma, Sony'nin 2022 yılında vizyona girmesi beklenen tüm filmlerinin sadece Netflix'te yayımlanacağı anlamına geliyor. Seyircilerle buluşma tarihi yaklaşan animasyon filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse'ün devamı ile video oyunu uyarlaması olan Uncharted ve Jared Leto'nun yer aldığı Morbius'u Netflix üzerinden izleyebileceğiz.

Netflix ile Sony'nin arasındaki anlaşmanın Sony'nin Starz ile olan anlaşmasının süresi dolduktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu da sadece 2022'den itibaren yayımlanacak filmlerin direkt Netflix'e geleceği anlamına geliyor.

Netflix'e Gelecek Sony Filmlerinin Konuları

Netflix'e geleceği açıklanan filmlerin konularını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

1. Escape Room 2 Konusu

2017 yapımı Escape Room, Adam Robitel tarafından yönetilmiş ve filmin başrollerini Taylor Russell ile Logan Miller paylaşmıştı. Film, kısa bir sürenin ardından adeta bir kabusa dönüşen kaçış odasındaki altı insana odaklanıyor.

Escape Room (2017) oldukça etkili bir gişe rekorunun altına imza atmıştı. Sony kısa bir sürenin ardından devam filminin sinyalini yakarak filmin sevenlerini heyecanlandırmıştı. Robitel, filmin devamında da yönetmen koltuğunda oturuyor. Russell ve Miller da filmin başrollerini paylaşma teklifini onayladı ancak filmin oyuncu kadrosu aynı şekilde kalmadı. Filme birkaç yeni isim eklendi. Filmin 2022 yılının üçüncü çeyreğine doğru seyircilerle buluşturulması bekleniyor.

2. Morbius Konusu

Yakın bir zamanda Suicide Squad'daki Joker rolünü üstlenmesi ile dünya genelinde performans açısından en çok tartışılan oyunculardan biri olan Jared Leto'nun başrolde yer aldığı Morbius, toplumda oldukça nadir görülen kan hastalığının tedavisini bulmaya çalışırken kendisini yanlışlıkla vampire dönüştüren bilim insanı Michael Morbius'u konu alıyor.

3. Uncharted Konusu

Sony'nin yeni Spider-Man serisinde Örümcek Adam rolünü üstlenen ve dünyanın dört bir yanında tanınan bir oyuncuya dönüşen Tom Holland'ın başrolünü üstlendiği Uncharted'ın aynı isimli aksiyon ve macera türündeki video oyununun bir uyarlaması olarak çıkacağı belirtilmişti. Holland, oyunun ana karakteri Nathan Drake'i canlandıracak ve serinin ilk oyununun hikayesini merkezine yerleştirecek.

4. Spider-Man: Into The Spider-Verse 2 Konusu

Sony Pictures Animation'ın Spider-Man: Into The Spider-Verse'ü, Sony'ye oldukça iyi bir kazanç sağlattıran bir animasyon filmi olmuştu. Animasyon filminin devamınınsa önümüzdeki yılın sonuna doğru yayımlanması bekleniyor.

5. Bullet Train Konusu

Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Lady Gaga, Sandra Bullock gibi isimlerin yer alacağı Bullet Train, Kōtarō Isaka'nın Maria Beetle isimli romanından uyarlanan bir film olarak karşımıza çıkacak. Aksiyon ağırlıklı olması beklenen film bir hızlı trendeki iki farklı suikastçı grubuna odaklanıyor.

6. Masters of the Universe Konusu

Eternia prensi Adam'ın He-Man'a dönüşümünü ele alan filmde He-Man'in Skeletor'a karşı mücadelesini izleyeceğiz. Filmin bu yıl içerisinde yayımlanması planlanıyordu ancak Sony'nin planlarındaki beklenmedik değişimden ötürü filmin önümüzdeki yıl içinde seyircilerle buluşturulması bekleniyor.

7. Venom 3 Konusu

Venom serisinin üçüncü filmi, 2021'in eylül ayında seyircilerle buluşturulacak olan Venom: Let There Be Carnage'den sonra gelecek olan filmdir. Serinin ikinci filminde Tom Hardy olarak bilinen karakter, gazeteci Eddie Brock rolü ile Venom hayranları ile yeniden buluşuyor. Venom 2, Netflix ile Sony anlaşması kapsamında yer almadığından 2022 yılında Netflix'e gelmesi beklenen Venom filminin serinin üçüncü filmi olan Venom 3 olması bekleniyor.

8. Bad Boys 4 Konusu

Bad Boys 4'ün senaryosu henüz tamamlanmadı.

9. Jumanji 4 Konusu

Dünyanın en çok sevilen macera filmi serilerinden biri haline gelen Jumanji'nin devam filmi olacak Jumanji 4'ün de 2022 yılında seyircilerle buluşturulması bekleniyor. Bir süre önce yeni filmin üzerinde çalışıldığı belirtilmişti. Bu filmde de öncekilerden farklı ancak bir o kadar içine çeken bir konunun ele alınacağı düşünülüyor.

10. Where The Crawdads Sing Konusu

Olivia Newman'ın yönettiği film, Delia Owens'ın aynı isimli romanına dayanıyor. Filmde çocukken ailesi tarafından terk edilen Kya isimli bir kız konu alınıyor. Kya, uzun bir süre boyunca kasabanın dışındaki bir bataklıkta büyümüş bir kızdır. Her insan gibi onun da sevilmek ve sevmek istediği dönem geldiğinde yeni bir arkadaşlık ilişkisine yelken açar ancak onu bir cinayet davası karşılar.

2022'de Netflix'e gelecek Sony filmleri listesi bu filmlerle sınırlı görünüyor. Sizin bu filmler içerisinde çok beklediğiniz bir film var mı? Sabırsızlıkla beklediğiniz bir film varsa yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.