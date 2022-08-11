PlayStation Plus Ağustos Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu

PlayStation Plus, yenilenmesiyle birlikte pek çok kullanıcıya hizmet vermeye ve her ay bu kullanıcıları ücretsiz oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu bağlamda Ağustos ayı içerisinde oyunculara sunulacak ücretsiz oyunlar da belli oldu.

Sony Interactive Entertainment, PlayStation Plus Extra ve Premium aboneleri için 16 Ağustos'tan itibaren mevcut olacak Ağustos 2022 Oyun Kataloğu oyunlarını duyurdu.

PlayStation Plus Ağustos Ayı Oyunları

Öne Çıkanlar

Metro Exodus (PS5, PS4) – 4A Games'in hazırladığı Metro Exodus, en sürükleyici oyun dünyalarından birinde ölümcül dövüşleri ve gizliliği, keşif ve hayatta kalma korkusuyla birleştiren destansı, hikaye tabanlı bir birinci şahıs nişancı oyunudur. Devasa, doğrusal olmayan seviyelere vahşi Rus doğasını keşfet. Bahar, yaz ve sonbahardan nükleer kışın derinliklerine kadar ilerleyen, tüm yılı içeren heyecan verici hikaye örgüsünü takip et.

– 4A Games'in hazırladığı Metro Exodus, en sürükleyici oyun dünyalarından birinde ölümcül dövüşleri ve gizliliği, keşif ve hayatta kalma korkusuyla birleştiren destansı, hikaye tabanlı bir birinci şahıs nişancı oyunudur. Devasa, doğrusal olmayan seviyelere vahşi Rus doğasını keşfet. Bahar, yaz ve sonbahardan nükleer kışın derinliklerine kadar ilerleyen, tüm yılı içeren heyecan verici hikaye örgüsünü takip et. Dead by Daylight (PS5, PS4) – Dead by Daylight, oyunculardan birinin acımasız bir Katil'i ve kalan dört oyuncunun yakalanmaktan, işkence görmekten ve öldürülmekten kaçmaya çalışan Kurbanları oynadığı çok oyunculu (4'e karşı 1) bir korku oyunudur. Kurbanlar üçüncü şahıs olarak oynarlar, dolayısıyla daha iyi durumsal farkındalığa sahiplerdir. Katil ise birinci şahıs olarak oynar ve avlarına daha çok odaklanabilir.

– Dead by Daylight, oyunculardan birinin acımasız bir Katil'i ve kalan dört oyuncunun yakalanmaktan, işkence görmekten ve öldürülmekten kaçmaya çalışan Kurbanları oynadığı çok oyunculu (4'e karşı 1) bir korku oyunudur. Kurbanlar üçüncü şahıs olarak oynarlar, dolayısıyla daha iyi durumsal farkındalığa sahiplerdir. Katil ise birinci şahıs olarak oynar ve avlarına daha çok odaklanabilir. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands (PS4) – Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands'de 3 arkadaşınla takım kur ve devasa, tehlikeli ve eylemlerine tepki veren bir açık dünyada, harika bir askeri nişancı deneyiminin keyfini çıkar. Ayrıca, Ghost War'da, yani 4v4 sınıf esaslı taktik savaşlarda PvP de oynayabilirsin.

– Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands'de 3 arkadaşınla takım kur ve devasa, tehlikeli ve eylemlerine tepki veren bir açık dünyada, harika bir askeri nişancı deneyiminin keyfini çıkar. Ayrıca, Ghost War'da, yani 4v4 sınıf esaslı taktik savaşlarda PvP de oynayabilirsin. Yakuza 0 (PS4) – 80'lerin ışıltısı, ihtişamı ve karmaşası Yakuza 0'a geri döndü. Kahraman Kazuma Kiryu ve serinin müdavimi Goro Majima ile birlikte Tokyo ve Osaka'da büyük bir mücadeleye girin. Kazuma Kiryu olarak oynayın ve basit bir borç tahsilatı yaparken işlerin nasıl ters gittiğini ve cinayete karıştığını öğrenin. Daha sonra gümüş ayakkabılı Goro Majima'yı kontrol edin ve bir kabare kulübünün sahibi olarak “normal” hayatını keşfedin.

– 80'lerin ışıltısı, ihtişamı ve karmaşası Yakuza 0'a geri döndü. Kahraman Kazuma Kiryu ve serinin müdavimi Goro Majima ile birlikte Tokyo ve Osaka'da büyük bir mücadeleye girin. Kazuma Kiryu olarak oynayın ve basit bir borç tahsilatı yaparken işlerin nasıl ters gittiğini ve cinayete karıştığını öğrenin. Daha sonra gümüş ayakkabılı Goro Majima'yı kontrol edin ve bir kabare kulübünün sahibi olarak “normal” hayatını keşfedin. Yakuza Kiwami (PS4) – Kazuma Kiryu en iyi arkadaşını kurtarmak için işlemediği bir suçu üstlenir ve 10 yıl hapis cezası alır. Serbest bırakıldıktan sonra Kiryu, kendini yakuza ailesinden dışlanmış bir şekilde ve artık tanımadığı bir dünyada yalnız bulur. Kiryu'nun eski yakuza ailesi olan Tojo Klanı'nın kasasından 10 milyar yen kaybolduğunda olaylar daha da kötüye gidiyor ve Kamurocho'nun kırmızı ışık bölgesinde bir savaş başlıyor. Kiryu, Haruka adında gizemli bir kızla birlikte hayatta kalmak ve etraflarındaki kargaşada gizlenmiş gerçeği ortaya çıkarmak için savaşmalıdırlar.

– Kazuma Kiryu en iyi arkadaşını kurtarmak için işlemediği bir suçu üstlenir ve 10 yıl hapis cezası alır. Serbest bırakıldıktan sonra Kiryu, kendini yakuza ailesinden dışlanmış bir şekilde ve artık tanımadığı bir dünyada yalnız bulur. Kiryu'nun eski yakuza ailesi olan Tojo Klanı'nın kasasından 10 milyar yen kaybolduğunda olaylar daha da kötüye gidiyor ve Kamurocho'nun kırmızı ışık bölgesinde bir savaş başlıyor. Kiryu, Haruka adında gizemli bir kızla birlikte hayatta kalmak ve etraflarındaki kargaşada gizlenmiş gerçeği ortaya çıkarmak için savaşmalıdırlar. Yakuza Kiwami 2 (PS4) – 10 milyar yen olaydan bir yıl sonra Kazuma Kiryu, Haruka Sawamura ile huzurlu bir hayat kurmaya başlar. Bir suikast sonucunda Tojo Klanı ve Omi İttifakı arasında topyekun bir savaş patlak verince bu hayattan uzaklaşır. Dojima Ejderhası Kiryu, rakip klanlar arasında barışa aracılık etmek için Sotenbori, Osaka’ya seyahat etmeli ama Kansai Ejderhası olarak bilinen Ryuji Goda savaşın başlaması için elinden gelen her şeyi yapacak. Bu dünyada sadece bir ejderha olabilir.

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