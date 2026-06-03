PlayStation State of Play 2026'da Yapılan Tüm Duyurular: Yeni God of War Oyunu ve Dahası!

Oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation State of Play etkinliği sonunda gerçekleşti. Etkinlikte yeni bir God of War oyunu duyurulurken, eylül ayında çıkacak Marvel’s Wolverine için de oynanış videosu paylaşıldı. İşte PlayStation State of Play 2026’da yapılan tüm duyurular!

PlayStation State of Play 2026'da Neler Duyuruldu?

Ace Combat 8: Wings of Theve

Bancho The Chef

Control Resonant

Dune Awakening

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered

God of War Laufey

Marathon

MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Marvel’s Wolverine

ILL

Kemuri

No Rest for the Wicked

Onimusha: Way of the Sword

Phantom Blade Zero

Rayman Legends Retold

Silent Hill Townfall

Stuntman: Hollywood

The Lost Wild

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Until Dawn 2

Editörün Yorumu

PlayStation State of Play'de duyurulan yapımlar ve gösterilen fragmanlar beni genel anlamıyla sevindirdi. Açıkcası en çok beklediğim yapım eylül ayında piyasaya sürülecek Marvel’s Wolverine diyebilirim. Zira dünkü etkinlitke paylaşılan son fragman da yapımın oynanışıyla ilgili akıllarda bir soru işareti bırakmıyor. Kısacası oyuncuları memnun eden bir etkinlik oldu diyebilirim.