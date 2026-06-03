PlayStation State of Play 2026'da Yapılan Tüm Duyurular: Yeni God of War Oyunu ve Dahası!
Sony'nin kısa bir süre önce düzenlediği PlayStation State of Play 2026 etkinliğinde yapılan tüm duyuruları ve paylaşılan fragmanları sizler için derledik.
⚡ Önemli Bilgiler
- PlayStation State of Play 2026 etkinliği kısa bir süre önce gerçekleşti.
- Etkinlikte God of War Laufey gibi yeni oyunların yanı sıra halihazırda ne zaman çıkacağını bildiğimiz Marvel’s Wolverine gibi yapımlarla ilgili de yeni videolar paylaşıldı.
- İşte PlayStation State of Play 2026'da yapılan tüm duyurular!
Oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation State of Play etkinliği sonunda gerçekleşti. Etkinlikte yeni bir God of War oyunu duyurulurken, eylül ayında çıkacak Marvel’s Wolverine için de oynanış videosu paylaşıldı. İşte PlayStation State of Play 2026’da yapılan tüm duyurular!
PlayStation State of Play 2026'da Neler Duyuruldu?
Ace Combat 8: Wings of Theve
Bancho The Chef
Control Resonant
Dune Awakening
Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered
God of War Laufey
Marathon
MARVEL Tōkon: Fighting Souls
Marvel’s Wolverine
ILL
Kemuri
No Rest for the Wicked
Onimusha: Way of the Sword
Phantom Blade Zero
Rayman Legends Retold
Silent Hill Townfall
Stuntman: Hollywood
The Lost Wild
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Until Dawn 2
Editörün Yorumu
PlayStation State of Play'de duyurulan yapımlar ve gösterilen fragmanlar beni genel anlamıyla sevindirdi. Açıkcası en çok beklediğim yapım eylül ayında piyasaya sürülecek Marvel’s Wolverine diyebilirim. Zira dünkü etkinlitke paylaşılan son fragman da yapımın oynanışıyla ilgili akıllarda bir soru işareti bırakmıyor. Kısacası oyuncuları memnun eden bir etkinlik oldu diyebilirim.