PlayStation State of Play 2026'da Yapılan Tüm Duyurular: Yeni God of War Oyunu ve Dahası!

Sony'nin kısa bir süre önce düzenlediği PlayStation State of Play 2026 etkinliğinde yapılan tüm duyuruları ve paylaşılan fragmanları sizler için derledik.

Tunahan Karakış
Tunahan Karakış
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⚡ Önemli Bilgiler

  • PlayStation State of Play 2026 etkinliği kısa bir süre önce gerçekleşti.
  • Etkinlikte God of War Laufey gibi yeni oyunların yanı sıra halihazırda ne zaman çıkacağını bildiğimiz Marvel’s Wolverine gibi yapımlarla ilgili de yeni videolar paylaşıldı.
  • İşte PlayStation State of Play 2026'da yapılan tüm duyurular!

Oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation State of Play etkinliği sonunda gerçekleşti. Etkinlikte yeni bir God of War oyunu duyurulurken, eylül ayında çıkacak Marvel’s Wolverine için de oynanış videosu paylaşıldı. İşte PlayStation State of Play 2026’da yapılan tüm duyurular!

PlayStation State of Play 2026'da Neler Duyuruldu?

Ace Combat 8: Wings of Theve

Bancho The Chef

Control Resonant

Dune Awakening

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered

God of War Laufey

Marathon

MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Marvel’s Wolverine

ILL

Kemuri

No Rest for the Wicked

Onimusha: Way of the Sword

Phantom Blade Zero

Rayman Legends Retold

Silent Hill Townfall

Stuntman: Hollywood

The Lost Wild

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Until Dawn 2

Editörün Yorumu

PlayStation State of Play'de duyurulan yapımlar ve gösterilen fragmanlar beni genel anlamıyla sevindirdi. Açıkcası en çok beklediğim yapım eylül ayında piyasaya sürülecek Marvel’s Wolverine diyebilirim. Zira dünkü etkinlitke paylaşılan son fragman da yapımın oynanışıyla ilgili akıllarda bir soru işareti bırakmıyor. Kısacası oyuncuları memnun eden bir etkinlik oldu diyebilirim.

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Tunahan Karakış

Teknoloji Editörü

Teknolojiye olan tutkusu henüz 6 yaşındayken 32 MB RAM'e sahip ilk bilgisayarına sahip olduğunda keşfeden Tunahan, o günden bu yana teknoloji dünyasının içinde yer alıyor. Akıllı telefonlar, Android ekosistemi ve donanım teknolojileri konularında uzmanlaşan Tunahan, geniş bir yelpazede içerik üretiyor.

Kaynak: https://blog.playstation.com/2026/06/02/state-of-play-june-2026-all-announcements-trailers/

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