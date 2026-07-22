Lenovo'dan Avuç İçine Sığabilen Bilgisayar! AMD İşlemci ve Dahası

Mini bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Lenovo, Lecoo Mini Pro'yu tanıttı. Böylece mini bilgisayarın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihaz, küçük boyutu sayesinde gün içinde rahatça taşınabilecek. Bu arada mini PC'de AMD tarafından geliştirilen orta sınıf bir Ryzen işlemcisi bulunuyor.

Lenovo Lecoo Mini Pro'nun Özellikleri Neler?

İşlemci: AMD Ryzen 5 7430U

AMD Ryzen 5 7430U Entegre Ekran Kartı: AMD Radeon RX Vega 7

AMD Radeon RX Vega 7 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB SSD

512 GB SSD Portlar: 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x 3.5 mm ses girişi

2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x 3.5 mm ses girişi Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 5

Lenovo Lecoo Mini Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Lenovo Lecoo Mini Pro gücünü AMD Ryzen 5 7430U işlemcisinden alıyor. Altı çekirdekten oluşan bu işlemci, Zen 3 mimarisine dayanıyor. Bu mimari, Zen 2'ye kıyasla daha yüksek performansa ve daha iyi bir güç verimliliğine sahip. Söz konusu işlemci, AMD tarafından 7 nm üretim süreciyle geliştirildi.

Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcide yer alan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. Düşük nm değerine sahip işlemciye daha fazla transistör sığdırılabiliyor. Transistörler birbirine daha yakın olduğundan dolayı akım daha kısa mesafe kat ediyor. Böylece işlemci daha az güç tüketiyor, daha az ısınıyor ve daha yüksek hızlara ulaşabiliyor.

Söz konusu işlemci sayesinde web tarayıcısında onlarca sekme açıkken internette gezinmek, 4K çözünürlüğünde video veya film izlemek, ofis programları kullanmak, Zoom veya Microsoft Teams gibi hizmetler aracılığıyla görüntülü görüşme yapmak, temel fotoğraf düzenleme işlemlerini gerçekleştirmek gibi aktiviteler rahatça yapılabiliyor.

Normalde 2.3 GHz hızında çalışan işlemci, yük altında otomatik turbo moda geçiş yaparak frekans hızını 4.3 GHz'ye kadar çıkarıyor. Bu yapı, daha az güç tüketirken aynı zamanda bilgisayarın serin bir şekilde çalışmasını yardım ediyor.

Lenovo Lecoo Mini Pro'nun Ekran Kartı Nasıl?

Lenovo'nun yeni mini bilgisayarında AMD Radeon RX Vega 7 isimli entegre ekran kartı bulunuyor. Bu ekran kartı, Valorant, Meccha Chameleon ve Euro Truck Simulator 2 gibi düşük sistem gereksinimi isteyen oyunları çalıştırabiliyor. Cyberpunk 2077 gibi büyük bütçeli oyunları oynayabilmek için daha güçlü bir ekran kartı gerekiyor.

Lenovo Lecoo Mini Pro'da Hangi Portlar Bulunuyor?

Lecoo Mini Pro'nun portları arasında iki adet USB 3.2 Gen 1 Type-A, bir adet USB 3.2 Gen 1 Type-C, iki adet USB 2.0 Type-A, iki adet gigabit ethernet, bir adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.2 ve bir adet 3.5 mm ses girişi bulunuyor. Bu arada mini PC ayrıca Wi-Fi 5 teknolojisini destekliyor. Wi-Fi 5, Wi-Fi 4'e kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor.

Lenovo Lecoo Mini Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo Lecoo Mini Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Lenovo'nun bilgisayarları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Lenovo Lecoo Mini Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Lenovo Lecoo Mini Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo Lecoo Mini Pro için 2 bin 999 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 20 bin 943 TL'ye denk geliyor. Bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 30 bin TL civarında olabilir. Lenovo Lecoo Mini Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Lenovo Lecoo Mini Pro'nun oyun odaklı bir bilgisayar olmadığını belirteyim. Bu bilgisayar, öğrenciler ve ofis çalışanları için oldukça iyi bir seçenek olacaktır. Bu arada port tarafında geniş bir yelpaze sunulması da önemli bir avantaj. Bu sayede dönüştürücüye gerek kalmayacak. Örneğin bilgisayarda HDMI 2.1'den DisplayPort 1.2'ye kadar pek çok port mevcut.