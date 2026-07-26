Bataryası 112 Saat Giden Aşırı Ucuz Kulaklık Tanıtıldı! Yapay Zeka Asistanı Bile Var

Ugreen kısa bir süre önce 40 mm dinamik sürücü, aktif gürültü engelleme özelliği, yapay zeka destekli asistan ve çok daha fazlasını sunan Max5s kulaklığını tanıttı. Peki markanın yeni modeli tam olarak neler sunuyor? İşte Ugreen Max5s özellikleri ve fiyatı!

Ugreen Max5s Özellikleri Neler?

Sürücü: 40 mm özel dinamik sürücü

Tasarım: Kulak üstü, 90 derece katlanabilir yapı ve deri kulak yastıkları

Gürültü Engelleme: 45 desibele kadar uyarlanabilir aktif gürültü engelleme

Bluetooth Sürümü: Bluetooth 6.0

Bağlantı Özellikleri: Çift cihaz eşleştirme desteği

Uzamsal Ses: 3D uzamsal ses destekliyor

Mikrofon: 5 mikrofonlu gürültü azaltma sistemi

Yapay Zeka Destekli Asistan: Mevcut

Pil Kapasitesi: 800 mAh

Kullanım Süresi (ANC Kapalı): 112 saate kadar

Kullanım Süresi (ANC Açık): 74 saate kadar

Şarj Süresi: Yaklaşık 2 saat

Şarj Bağlantısı: USB-C

Ağırlık: 238 gram

Ugreen Max5s Ses Kalitesi Nasıl?

Ugreen Max5s'te 40 mm özel dinamik sürücü bulunuyor. Bu değerin kulak üstü kulaklıklar için standartları karşıladığını belirtelim. Bunu biraz daha açarsak model bas seslerini güçlü, derin ve doyurucu bir şekilde kullanıcılara sunacak. Bunun dışında kulaklıkta 45 desibele kadar uyarlanabilir aktif gürültü engelleme özelliği mevcut. Bu da müzik dinlerken dış sesleri 45 desibele kadar azaltabildiği anlamına geliyor.

Üründe Bluetooth 6.0 teknolojisi karşımıza çıkıyor. Bu da selefi Bluetooth 5.0'a kıyasla daha iyi bir dinleme imkanı sunuyor diyebiliriz. Yani bağlantı kopması ve sesin gecikmesi gibi sorunlarla karşılaşmayacaksınız. Ek olarak beş mikrofonlu gürültü azaltma sistemine de sahip. Bu da sesinizin karşı tarafa pürüzsüz bir şekilde gideceği şeklinde yorumlanabilir.

Sadece bunlarla sınırlı değil. Ugreen Max5s yerleşik bir yapay zeka asistanıyla geliyor. Bu teknoloji gerçek zamanlı çeviri ve karşılıklı konuşma çevirisi yapabiliyor. Öte yandan 90 derece katlanabilir yapısı ve uzun kullanımlarda yormayan kulak pedleriyle kullanıcıları üzmüyor.

Ugreen Max5s Batarya Özellikleri Neler?

Ugreen Max5s 800 mAh kapasiteli bir bataryayla geliyor. Şirketin verilerine göre kulaklık aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği kapalıyken 112 saate, açıkken ise 74 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Cihazın tamamen şarj olması ise iki saat kadar sürüyor.

Ugreen Max5s Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Ugreen Max5s tüm bu güçlü özellikleri 25 dolarlık bir fiyat etiketiyle sunuyor. Bu da güncel dolar kuruyla 1.183 TL'ye karşılık geliyor. Bunun dışında Türkiye'de Ugreen kulaklıklarının satıldığını belirtelim. Hatta bunlara HiTune T3 Pro, HiTune S3 True Clip, HiTune Max 5c, HiTune H5, HiTune T6 Magic ve HiTune T6s'i örnek verebiliriz. Bu doğrultuda Ugreen Max5s de ilerleyen dönemlerde ülkemizde satışa çıkabilir.

Editörün Yorumu

Ugreen Max5s sunduğu özellikle beni şaşırtmayı başardı. Açıkcası 25 dolarlık bir kulaklıktan böylesine güçlü özellikler beklemiyordum. Kısacası çok düşük fiyatına rağmen 40 mm özel dinamik sürücü, aktif gürültü engelleme, beş mikrofonlu gürültü azaltma sistemi ve 112 saate kadar dayanabilen batarya gibi dikkat çeken özelliklerle karşımıza çıkıyor. Şahsen bu modeli satın almayı düşünüyorum.