5.543 TL'lik 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz! For Honor ve Dahası

Microsoft, sadece Xbox oyuncuları için bir kampanya sundu. Bu kampanya kapsamında beş oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bunlar arasında Orta Çağ'da geçen savaş oyunu For Honor da bulunuyor. Kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Xbox mağazasındaki "Free Play Days" yani "Ücretsiz Oynama Günleri" kampanyası, For Honor için 4 Ağustos, Metal Gear Solid - Master Collection için 27 Ağustos, listedeki diğer oyunlar için 26 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Kampanyadan yararlanmak için Xbox konsolu üzerinden oyunun sayfasını ziyaret edin ve ardından "Yükle" butonuna basın.

Tides of Tomorrow ve Metal Gear Solid – Master Collection'a erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor. Bleach Rebirth of Souls, Killing Floor 3 ve For Honor'ı ise tüm Xbox oyuncuları oynayabiliyor. Bu kampanyanın yalnızca Xbox için geçerli olduğunu belirtelim.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Xbox'ı açın.

Mağazayı ziyaret edin.

Oynamak istediğiniz oyunun sayfasını açın.

"Yükle" butonuna basın.

Tides of Tomorrow Nasıl Bir Oyun?

Sular altında kalmış Elynd isimli okyanus gezegeninde geçen Tides of Tomorrow'da insanlar yapay adalarda ve platformlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda diğer oyuncuların kararları hikâyeyi şekillendiriyor. Yayıncılığını THQ Nordic'in üstlendiği yapım 2026 yılının nisan ayında piyasaya sürüldü.

Bleach Rebirth of Souls Nasıl Bir Oyun?

Bleach Rebirth of Souls, anime oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Üç boyutlu dövüş oyununda canımız azaldıkça veya baskı altında kaldıkça enerji birikiyor. Bu sayede rakibe daha etkili hamleler yapabiliyoruz. Etkileyici efektlere sahip olan oyun 76 Metacritic puanına sahip. Bu arada oyunda tek oyunculu ve çevrim içi modlar yer alıyor.

Metal Gear Solid - Master Collection Nasıl Bir Oyun?

Metal Gear Solid - Master Collection, gizlilik oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Bu sürüm, serinin en sevilen oyunlarını modern sistemlerde oynanabilir hâle getirdi. Oyunda ilerlemek için düşmanlarla doğrudan çatışmak yerine gölgelerde saklanabiliyor, havalandırma tünellerinde ilerleyebiliyor ve radar takibi yapabiliyoruz.

Killing Floor 3 Nasıl Bir Oyun?

Zombi oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Killing Floor 3, Tripwire Interactive tarafından geliştirildi. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra altı oyuncuya kadar co-op desteği de mevcut. Bu sayede oyunu ister tek başımıza ister arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz. Başarılı oynanış sistemine sahip yapım 2025 yılında piyasaya sürüldü.

For Honor Nasıl Bir Oyun?

Ubisoft tarafından geliştirilen For Honor, en iyi Orta Çağ oyunları arasında yer alıyor. Aksiyon ve dövüş türlerindeki yapım üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanıyor. Oyunda çeştili sınıflar mevcut ve her sınıfın kendine özgü silahları bulunuyor. 76 Metacritic puanına sahip oyunda tek oyunculu ve çevrim içi modlar yer alıyor.

Editörün Yorumu

Listede yer alan oyunları daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Özellikle zombi oyunu Killing Floor 3 ve Orta Çağ'da geçen savaş oyunu For Honor, arkadaşlarla birlikte oynandığında daha eğlenceli oluyor. Eğer siz de arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz oyunlar arıyorsanız bu yapımları deneyebilirsiniz. Bu arada hikâye odaklı bir oyun olan Tides of Tomorrow'un da keyifli bir oynanışa sahip olduğunu söyleyebilirim.