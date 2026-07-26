Samsung'un Yeni Orta Segment Telefonu Yolda! İşlemcisi Belli Oldu

Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefonu Galaxy F70 Pro ile ilgili önemli bir gelişme söz konusu. Daha önce çeşitli sertifikasyon platformlarında görünen model son olarak performans testlerine girdi. Bu sayede artık akıllı telefonun işlemcisi, RAM kapasitesi ve Android sürümüyle ilgili bilgi sahibiyiz. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy F70 Pro Geekbench'ten Kaç Puan Aldı?

Galaxy F70 Pro kısa bir süre önce SM-E476B model numarasıyla Geekbench testlerinde yer aldı. Akıllı telefon tek çekirdekli testten 998 ve çok çekirdekli testten ise 3.090 puan almayı başardı. Burada tek çekirdekli testlerin menüde gezinme, uygulama açma ve internette dolaşma gibi senaryoları, çok çekirdekli testlerin ise oyun performansı gibi ağır yükleri kapsadığını belirtelim.

Galaxy F70 Pro İşlemcisi Ne Olacak?

Geekbench testlerine giren prototipin Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden güç aldığını belirtelim. Halihazırda Galaxy A36, POCO M8 ve Redmi Note 15 gibi orta segment modellerde kullanılan bu donanım 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bu da 5 nm tabanlı veya daha eski işlemcilerden daha verimli ve yüksek performansta çalıştığı anlamına gelebilir.

Snapdragon 6 Gen 3'ün oyun performansı da gayet yeterli. Zira yapılan testlere göre Genshin Impact'i 40 FPS ve PUBG Mobile'ı ise 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani gayet akıcı bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Tabii bu sonuçların düşük ayarlarda alındığını da eklememiz gerekiyor.

Galaxy F70 Pro RAM Kapasitesi Kaç GB Olacak?

Galaxy F70 Pro'da 8 GB RAM kapasitesi mevcut olacak. Burada şirketin daha farklı bellek opsiyonlarını sunma ihtimalini de unutmamamız lazım. Yani akıllı telefonda 6 GB veya 12 GB gibi farklı bellek seçenekleri de karşımıza çıkabilir. Öte yandan kutudan çıkar çıkmaz Android 16 tabanlı One UI 9 sürümüyle çalışacak.

Galaxy F70 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Maalesef şu anda Samsung'dan Galaxy F70 Pro'nun tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak cihazın son dönemde birçok sertifika alması ve performans testlerine girmesi tanıtımın çok yakında yapılacağının bir göstergesi diyebiliriz. Bu kapsamda Galaxy F70 Pro ağustos ayında veya en geç eylülde satışa çıkabilir. Bunun dışında Galaxy F serisi ülkemizde satılmıyor. Bu nedenle Galaxy F70 Pro'nun da Türkiye pazarını pas geçme ihtimali söz konusu.

Galaxy F70 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

6GB RAM + 128GB – 32,999 rupi (16.204 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 32.995 TL

8GB RAM + 128GB – 36,999 rupi (18.168 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 36.994 TL

8GB RAM + 256GB – 41,999 rupi (20.624 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 41.994 TL

Editörün Yorumu

Galaxy F70 Pro'nun son performans testiyle birlikte orta segmente hitap edeceği kesinleşti. Bu modelin amiral gemisi telefonlara çok yüksek paralar harcamak istemeyen kullanıcılar için ideal olacağını düşünüyorum. İşlemcisi bence akıcı bir oyun deneyimi için yeterli. Bu kapsamda diğer özelliklerinin de kullanıcıları üzmeyeceğini söyleyebilirim.