Samsung'un Yeni Akıllı Saatinin Tüm Özellikleri Ücretsiz Olmayacak

Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttığı Galaxy Watch Ultra 2 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yeni cihazın önceki nesil gibi bütün özellikleri ücretsiz şekilde sunulmayacak. Bunun yerine bazı özellikleri kullanmak için para harcamak gerekecek. Bu, şirketin gelişmiş özellikleri için abonelik hizmeti şartı koşmasından kaynaklanıyor.

Galaxy Watch Ultra 2'nin Hangi Özellikleri Abonelik Gerektirecek?

Bilmeyenler için hızlıca özetleyelim. Galaxy Watch Ultra 2, IP69K sertifikasına ve 10 ATM basınca dayanıklı bir akıllı saat. Bu da onu profesyonel dalış aktiviteleri için çok uygun model hâline getiriyor. Teknoloji devi, geniş bir kullanıcı kitlesinin beklentilerini karşılamak adına dalış markası Mares ile iş birliğine gitti.

Cihaz, söz konusu iş birliği sayesinde oldukça gelişmiş bir özellik yelpazesine sahip. Ama bu özelliklerin büyük kısmından faydalanmak için Mares aboneliği satın almak gerekiyor. Sızıntılara göre size üç farklı paket sunulacak. Bunlar ücretsiz zamanlayıcı modu, ücretli şnorkel modu ve lüks mod olmak üzere üçe ayrılacak:

Ücretsiz zamanlayıcı modu: Derinlik takibi, dalış süresi ve yükseliş hızı alarmı (yüzeye çıkış hızının güvenli olarak kabul edilen sınırlarının üzerine çıkılması durumunda devreye girecek) olmak üzere üç farklı özellik içerecek.

Derinlik takibi, dalış süresi ve yükseliş hızı alarmı (yüzeye çıkış hızının güvenli olarak kabul edilen sınırlarının üzerine çıkılması durumunda devreye girecek) olmak üzere üç farklı özellik içerecek. Ücretli şnorkel modu - 2.99 dolar (141 TL) aylık: Şnorkel zamanlayıcısı, derinlik ve süre dâhil kişisel dalış bilgileri, mesafe ve rota içeren GPS takibi olacak. Bunlara ek olarak pusula, harita, sıcaklık, kronometre ve kalp atış hızı takibi gibi özellikler yer alacak.

Şnorkel zamanlayıcısı, derinlik ve süre dâhil kişisel dalış bilgileri, mesafe ve rota içeren GPS takibi olacak. Bunlara ek olarak pusula, harita, sıcaklık, kronometre ve kalp atış hızı takibi gibi özellikler yer alacak. Lüks dalış modu - 7.99 dolar (377 TL) aylık / 59.99 dolar (2.833 TL) yıllık: Hava takibi, yüksek oksijen içeren nitrox gaz desteği, dekompresyon (yüzeye doğru çıkarken ortam basıncı azaldığı için vücutta biriken fazla gazın kontrollü şekilde vücuttan atılması) ihtiyacını hesaplamak için algoritma seçenekleri sunacak. Ayrıca derinlik, dalış süresi ve dekompresyon bilgileri sağlayacak. Çeşitli dalış alarmlarının yanı sıra kronometre, pusula, sıcaklık ve kalp atış hızı takibi gibi özelliklerden de faydalanılabilecek.

Bazı Özellikleri Ücretli Yapan Tek Şirket Samsung mu?

Aslına bakılacak olursa giyilebilir cihazların bazı özelliklerini abonelik tabanlı hizmet gerektirecek şekilde sunan ilk şirket Samsung değil. Örneğin akıllı yüzük pazarında şu an lider konumda sayılabilecek markalardan Oura, kendi Oura Ring modeli için de benzer bir gelir modeli izliyor. Yüzüğü satın almak tek başına yeterli olmuyor.

Kapsamlı veri sunan özelliklere erişmek için satın alım işlemi gerçekleştirildikten sonra da ödeme yapmaya devam etme şartı var. Bu ücret ödenmediği takdirde ise temel özelliklerle yetinmek zorunda kalıyorsunuz. Benzer şekilde Meta da geçtiğimiz günlerde akıllı gözlükleri için benzer bir yaklaşım benimsemeye başladı.

Samsung'un bu gelişmiş özelliklerinin ücretli olması da giderek yaygınlaşan bu yönteme bağlı kalmaya başlamasından kaynaklı. Birçok özellik hâlâ ücretsiz, günlük kullanım için uygun ama profesyonel dalışlar için her ihtiyacı karşılayacak kusursuz bir model arayanların ek ücret ödemesi gerekecek.

Editörün Yorumu

Samsung'un akıllı saati için benimseyeceği bu yaklaşım, bana göre sektörde yaygınlaşacak bir durumun habercisi. Şu an dünya genelinde artan maliyet sorunu var. Bu giderlerin karşılanması için yeni gelir yöntemleri elde edilmesi gerek. Bu noktada ben şirketlerin sadece donanım sağlamakla sınırlı kalmayacağını, yazılım konusunda da sürekli gelir elde edeceği bunun gibi yöntemlere bağlı kalmaya başlayacağını düşünüyorum.