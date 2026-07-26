Xiaomi'nin Dev Bataryalı ve Ucuz Telefonu Yolda! 120Hz Ekranı Var

Xiaomi uygun fiyatlı ürün yelpazesini kısa bir süre içerisinde Redmi 17 4G ile yenileyecek. Akıllı telefon bugüne dek çok sayıda sertifika aldı. Son gelişmeler ise cihazın çoğu özelliğini gözler önüne seriyor. İşte Redmi 17 4G özellikleri ve fiyatı!

Redmi 17 4G Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 720 piksel

Yenileme Hızı: 120 Hz

Ekran Koruması: Gorilla Glass 7i

İşlemci: 12 nanometre üretimli MediaTek Helio G91-Ultra

RAM (Bellek): 4 GB ve 6 GB

Depolama: 128 GB ve 256 GB

Arka Kamera: 50 megapiksel ana kamera ve yardımcı lens

Ön Kamera: 8 megapiksel

Video Kaydı: En fazla 1080p 30 fps

Batarya Kapasitesi: 7500 mAh

Şarj Hızı: 45 watt kablolu hızlı şarj

İşletim Sistemi: HyperOS 3

Güvenlik: Yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucu ve yapay zeka yüz tanıma

Bağlantı: Çift bant Wi-Fi ve NFC

Ağırlık: 232 gram

Kalınlık: 8.8 milimetre

Dayanıklılık: IP64 koruma sertifikası

Renk Seçenekleri: Yeşil, mavi, siyah ve mor

Redmi 17 4G Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi 17 4G'de 6,9 inç boyutlarında, 120Hz tazeleme hızlarını ve 1600 x 720 piksel çözünürlüğü destekleyen LCD bir panel bulunacak. Kullanıcılar 120Hz tazeleme hızı sayesinde 90Hz'e kıyasla menü geçişlerinde, oyunlarda ve web sayfası kaydırmalarında daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecekler.

Redmi 17 4G İşlemcisi Ne Olacak?

Redmi 17 4G'de 12 nm fabrikasyon süreciyle üretilen MediaTek Helio G91-Ultra işlemcisinin kullanılacağını belirtelim. Bu donanım giriş segment cihazlarda sıklıkla kullanılıyor. Hatta buna Redmi 13 ve POCO M6 örneklerini verebiliriz. Bu donanımdan devasa bir oyun performansı beklemek doğru olmaz. Ancak yine de Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile gibi yapımları akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Tabii düşük ayarlarda.

Redmi 17 4G Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Cihazda 50 megapiksel ana ve henüz çözünürlüğü belli olmayan bir yardımcı lens mevcut olacak. Önde ise 8 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerasına yer verileceğini belirtelim. Ürünün giriş segment olması nedeniyle bu kamera özelliklerinin fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Yani aşırı kaliteli fotoğraflar veya üst düzey zoom performansı bekliyorsanız bu model sizin için uygun değil.

Redmi 17 4G Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği bataryası olacak. Sızdırılan bilgilere göre Redmi 17 4G'de 45W hızlarında şarj olabilen 7.500 mAh'lik bir batarya yer alacak. Bu sayede gün içerisinde şarjın sürekli bitmesi gibi bir sorun yaşamayacaksınız. Giriş segmente göre bu pil kapasitesi gerçekten etkileyici.

Redmi 17 4G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi'den henüz Redmi 17 4G'nin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak son zamanlarda cihazla ilgili çok fazla sızıntının ortaya çıkması nedeniyle lansmanın çok yakında yapılacağını söylemek mümkün. Muhtemelen tanıtım ağustos veya eylül ayında gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte Xiaomi halihazırda Türkiye'de Redmi 15 4G gibi ucuz akıllı telefonlarını satıyor. Bu doğrultuda Redmi 17 4G'nin de ülkemizde satışa çıkması bekleniyor.

Redmi 17 4G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bir önceki nesil Redmi 15 4G an itibarıyla çeşitli e-ticaret sitelerinde 14.175 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Redmi 17 4G ise daha güçlü teknik özellikler sunacağından yüksek ihtimalle 16.999 TL gibi bir başlangıç fiyatına sahip olabilir. Yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Redmi 17 4G ile ilgili sızdırılan son teknik bilgiler beklentilerimle uyuşuyor. Açıkcası ilk günden itibaren bu telefonun selefi gibi giriş segment özelliklerine sahip olacağı yönündeydi. Beni tek şaşırtan özelliği ise bataryası oldu. Zaten selefinin 7.000 mAh'lik bir pile sahip olması nedeniyle bu alanda herhangi bir artışın yapılacağının tahmin etmiyordum. Kısacası telefonlara çok fazla para ödemek istemeyen bir kullanıcıysanız bu Redmi 17 4G sizin için uygun bir seçenek olabilir.