Lenovo'nun Uygun Fiyatlı Monitörü Tanıtıldı! 280Hz Yenileme Hızı ve Dahası

Lenovo kısa bir süre önce Legion 27-1r isimli yeni monitörünü kullanıcıların beğenisine sundu. Markanın yeni monitörü FHD çözünürlük, 280Hz yenileme hızı ve 0.5 ms tepki süresi gibi özelliklerle karşımıza çıkıyor. İşte Lenovo Legion 27-1r özellikleri ve fiyatı!

Lenovo Legion 27-1r Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

Panel Tipi: IPS

Çözünürlük: 1920 x 1080 Full HD

Maksimum Yenileme Hızı: 280 Hz

Tepki Süresi: 0.5 ms

Parlaklık: 400 nit

Senkronizasyon Destekleri: VESA AdaptiveSync ve Nvidia G-Sync

Göz Koruma Sertifikası: EyeSafe 2.0

Görüntü Portları: 1 adet DisplayPort 1.4 ve 2 adet HDMI 2.1 TMDS

Ses Çıkışı: 3.5 milimetre

Stant Ayarları: Yükseklik eğme döndürme ve pivot

Duvara Montaj: 100 x 100 milimetre VESA

Lenovo Legion 27-1r'de 27 inç büyüklüğünde, 1920 x 1080 Full HD çözünürlüğe ve 280 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD bir panel bulunuyor. Bu monitör sunduğu yüksek yenileme hızı sayesinde menü geçişlerinde, web sayfalarını kaydırırken ve özellikle oyunlarda oldukça akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

IPS LCD paneli ise TN ekranlara kıyasla daha canlı renkler sunuyor. Bunu biraz daha bakarsak TN panellerde yan açılardan bakınca renklerin solması gibi bazı sorunlar yaşanıyor. Ancak IPS LCD ekranlı bu modelde söz konusu sorunları yaşama ihtimaliniz oldukça düşük.

Monitörün parlaklığı 400 nit seviyelerinde. Bu da giriş segment bir ürün için fazlasıyla yeterli diyebiliriz. Yani doğrudan güneş ışığı vurmadıkta gayet canlı bir ekran deneyimi elde edebiliyorsunuz. Öte yandan EyeSafe 2.0 gibi göz koruma gibi kullanıcı sağlığını düşünen özelliklere de sahip.

Cihazın tepki süresi 0.5 ms olarak açıklandı. Bu da özellikle Valorant ve Counter-Strike 2 rekabetçi oyunlarda gecikme veya bulanıklık olmadan rakiplerinizi en net haliyle görebileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca VESA AdaptiveSync ve Nvidia G-Sync özellikleri sayesinde ekran yırtılması veya takılma gibi sorunlar da yaşama ihtimaliniz düşüyor.

Lenovo Legion 27-1r Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo, Legion 27-1r'nin fiyatını 116 dolar olarak açıkladı. Bu da güncel dolar kuruyla yaklaşık 5.491 TL'ye denk geliyor. Monitörün ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda ise şimdilik bir açıklama yapılmadı. Ancak Türkiye'de çok sayıda Lenovo monitörünün satıldığını biliyoruz. Bu nedenle Legion 27-1r de ilerleyen dönemlerde pazarımızda satışa çıkabilir.

Editörün Yorumu

Lenovo Legion 27-1r güçlü özelliklere sahip diyebilirim. Açıkcası göz sağlılığını koruyan EyeSafe 2.0 sertifikasını çok beğendim. Bununla birlikte oyunlarda gecikmeyi minimum düzeye indiren 0.5 ms tepki süresi de gayet yeterli. Kısacası monitörlere çok fazla para harcamak istemiyorsanız Lenovo Legion 27-1r sizin için çok uygun bir seçenek olabilir.