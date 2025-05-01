7.550 mAh Batarya, Güçlü İşlemci! POCO F7 İçin Kritik Gelişme

Android telefon pazarının önde gelen üreticilerinden POCO, F7 serisinin Pro ve Ultra modellerini yakın zamanda tanıttı. Şimdi ise gözler, serinin son üyesinde: POCO F7. Merakla beklenen bu cihazla ilgili kritik bir gelişme yaşandı.

POCO F7 İçin Geri Sayım Başladı

Bu ay tanıtılması beklenen POCO F7, IMDA veri tabanında görüntülendi. Bilmeyenler için IMDA, Singapur’daki iletişim ve medya teknolojileriyle ilgili düzenleyici kurumdur. Bu veri tabanında bir cihazın listelenmesi, o ürünün Singapur’da satışa sunulmadan önce resmi onay sürecine girdiğini gösterir.

Telefonun IMDA sertifikası alması, cihazla ilgili bir özelliği göstermiyor fakat modelin yakın zamanda tanıtılacağı anlamına geliyor.

Beklenen POCO F7 Özellikleri

Mevcut bilgilere göre POCO F7'nin 6.83 inç gibi yüksek boyutta, 2772 x 1280 piksek çözünürlük sunan AMOLED ekrana yer vereceği söyleniyor. Bu ekranın 3200 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı sunması bekleniyor.

Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden güç alacak cihaz, 12 GB / 16 GB RAM ve 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama alanıyla karşımıza çıkacak. Ayrıca arka tarafında 50 MP OIS destekli ana kamera ve 8 MP ultra geniş açıya yer verecek modelin ön yüzündeyse 20 MP özçekim kamerası bizleri karşılayacak.

Son olarak POCO F7'nin 7550 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekeceği ve bu bataryanın 90W kablolu hızlı şarjdan besleneceği de mevcut bilgiler arasında.

Beklenen POCO F7 özellikleri şu şekilde sıralandı;

Ekran: 6.83 inç, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 3200 nit tepe parlaklık,

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4,

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 50 MP OIS

Ultra Geniş Açı: 8 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya : 7.550 mAh

Şarjı Hızı: 90W

Telefonun resmi tanıtım tarihi henüz belirsiz fakat geri sayımın başladığını söyleyebiliriz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Beklenen POCO F7 özelliklerini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!