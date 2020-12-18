Pornhub, Kendi VPN Uygulamasını Çıkardı!

İnternet ekosisteminin en popüler cinsel içerik üreticisi Pornhub, çok ilginç bir hamle yaparak kendi VPN servisini çıkarttı. Dünyanın dört bir yanından her gün 75 milyon insanın ziyaret ettiği Pornhub, "VPNhub" adındaki VPN uygulaması ile çeşitli sınırlamalardan dolayı siteye erişemeyenlerin yardımına koşacak.

Ücretsiz ve sınırsız bant genişliği imkanı veren VPNhub, Android, iOS ve Windows platformları için yayınlandı. Uygulama birçok ülkede hizmet verecek olsa da, ABD’nin; Myanmar, Küba, İran, Kuzey Kore, Sudan ve Suriye gibi yaptırım uyguladığı veya temasının olmadığı ülkelerde kullanılamayacak.

Pornhub VPN Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

Aşağıdaki bağlantıdan Pornhub VPN uygulamasını indirin.

Kurulum adımlarını tamamlayın.

Gerekli yapılandırmaları tamamlayın.

Bağlan tuşuna basın.

Pornhub Açılmıyor Sorunu ve Çözümü

Pornhub VPN uygulamasını çalıştırın.

Bağlan tuşuna basın.

Pornhub ayrıca, Suudi Arabistan, Mısır ve Çin gibi ülkelerde VPN servislerinin engelleneceğine dair raporların olduğunu söylüyor.VPNhub, cinsel içerikli sitelere erişim imkan vermesinin yanında, kullanıcılara çok daha güvenli ve hızlı bir internet hizmeti sunacak. Mobil platformlarda ücretsiz olan uygulama, yalnızca masaüstünde ücretli olacak.

Uygulamanın reklamsız ve daha hızlı olan “VPNhub Premium” adlı başka bir versiyonunun daha olduğunu belirten şirket, kullanıcıların aylık 12,99 dolar karşılığında bu servisten yararlanılabileceğini açıkladı.

Ücretsiz 7 günlük deneme sürümüyle gelen VPNhub’da, Avustralya, Brezilya, Kanada, Japonya, Singapur, İngiltere gibi çeşitli ülkeler üzerinden bağlanabiliyorsunuz. VPN servisinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için, WhatisMyIPAddress.com gibi bir siteye giderek, IP adresinizi kontrol edebilirsiniz.