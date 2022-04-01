VPNhub
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 52,464
- DOSYA BOYUTU 19.00 MB
- Üretici AppAtomic Limited
-
Pornhub'ın sınırsız bant genişliği sunan ücretsiz VPN programı.
VPNhub, yetişkin sitesi Pornhub’ın ücretsiz, güvenli, hızlı, gizli ve sınırsız VPN programı. Ücretsiz ve sınırsız bant genişliği sunmasının yanında kişisel veri koruması, tek tıkla bağlantı, çapraz platform desteğiyle öne çıkan VPN programını tüm Windows PC kullanıcılarına tavsiye ederim. Android, iOS, Mac ve Windows için ücretsiz olarak yayınlanan VPNHub günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Yasaklı sitelere girmek için özel olarak geliştirilen uygulama, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar tarafından kullanılıyor.
VPNhub Özellikleri
- Android, iOS, MacOS ve Windows sürümler,
- Ücretsiz,
- Sınırsız,
- Tek tık ile konum değiştirme,
- İngilizce,
Engelli web sitelerine ve uygulamalara erişme, konum bazlı sınırlama ve sansürleri aşma, herkese açık WiFi alanlarında güvenli bağlantı sağlamak için kullanılabilecek VPN programlarından biri VPNhub. Pornhub’ın kendi VPN servisinde Amerika sunucuları üzerinden gerçekleştirilen bağlantılar sınırsız oluyor. Tabii ki seçilebilir sunucu Amerika ile sınırlı değil. 20’in üzerinde bölgeden güvenli bağlantı gerçekleştirebiliyorsunuz. VPN’i aktif etmek için tek yapmanız gereken; kilit simgesine tıklamak.
Tam veri şifreleme ve anonimliğin garantisi veren, dünyanın en güvenli VPN’i olarak öne çıkarılan VPNhub, ücretsiz sürümde bazı kısıtlamalarla geliyor. Reklamsız kullanım, daha yüksek hız, daha fazla sunucu, 7/24 destek gibi ayrılacalıklardan Premium aboneleri faydalanabiliyor. Geniş bir kitle tarafından kullanılan uygulama konum değiştirmek ve yasaklı sitelere girmek için oldukça başarılı işlere imza atıyor. Tek dil seçeneği dışında yeni dil seçenekleri de alacak olan uygulama bu değişiklik sayesinde kitlesini de artıracak gibi görünüyor. 20'nin üzerinde bölgede kullanılan yapım, oldukça başarılı işlere imza atıyor.
VPNhub İndir
Android için Google Play üzerinde, iOS platformu için App Store üzerinde kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan VPNhub, Windows ve MacOS işletim sistemleri için ise resmi web sitesi üzerinden ücretsiz olarak dağıtılıyor. Basit yapısı ile tek bir tıklama yaptırarak konumu değiştiren başarılı uygulama sadece İngilizce dil seçeneğine sahip. Çapraz platform desteğine de yer veren uygulama 2019 yılında piyasaya sürüldü. Yasaklı siteler için özel olarak geliştirilen uygulama, günümüze kadar düzenli olarak güncellemeler alarak gelmeyi başardı.
VPNhub
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,458
- DOSYA BOYUTU 25.00 MB
- Üretici AppAtomic Limited
-
Pornhub'ın ücretsiz - sınırsız VPN uygulaması
VPNhub, popüler yetişkin sitesi Pornhub’ın ücretsiz VPN servisi. Kişisel verileri şifreleyen ve IP adresini, konumu ve kimliği gizleyen güvenli VPN uygulaması, geliştiricilerinin belirttiğine göre Android için VPN uygulamaları arasında en güvenlisi. Üstelik Amerika sunucularında ücretsiz ve sınırsız bağlantı imkanı sağlıyor!
Engelli sitelere erişme, Türkiye’de hizmet vermeyen servisleri kullanma, herkese açık WiFi noktalarında güvenliği sağlama ve daha pek çok faydası olan VPN uygulamaları arasından sınırsız ücretsiz olmasıyla ayrılan VPNhub, harika siyah temalı arayüzle bizler karşılıyor. Amerika sunucuları üzerinden yapılan bağlantılarda data sınırı koymaması, ücretsiz sınırsız bağlantıya izin vermesiyle dikkat çeken VPN uygulaması, reklam destekli geliyor. Reklamları kaldırmak, Amerika dışındaki sunuculardan bağlanmak isterseniz abonelik (aylık 11.99$) almanız gerekiyor.
VPNhub Özellikleri:
- Sınırsız ücretsiz VPN
- Gizlilik koruma
- Güvenli WiFi bağlantısı
- Engelli web siteleri ve uygulamalara erişim
- Konum bazlı kısıtlama ve sansürleri geçme
- Hızlı ve kesintisiz bağlantı
VPNhub
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,679
- DOSYA BOYUTU 66.40 MB
- Üretici AppAtomic Limited
-
Pornhub'ın ücretsiz, sınırsız, güvenli, hızlı VPN uygulaması
VPNhub, Pornhub’ın ücretsiz, sınırsız, hızlı, güvenli VPN uygulaması.
Kişisel verileri şifreleyerek, gerçek IP adresi, konum ve kimliği gizleyerek güvenliği saplayan VPN uygulaması, Amerika sunucuları üzerinden sınırsız ve ücretsiz bağlantıya izin veriyor. iPhone/iPad cihazınız için gerçek ücretsiz, sınırsız, hızlı bağlantı sunan VPN uygulaması arıyorsanız, tavsiye ederim.
Popüler yetişkin sitesi Pornhub’ın kendi VPN uygulaması VPNhub, site ve uygulamaların aniden engellendiği, bağlantı hızlarının yavaşlatıldığı günümüzde tercih edilebilecek VPN servislerinden biri. Sadece engelli sitelere giriş yapmak, Türkiye’ye açılmamış servisleri kullanmak, kısıtlama ve sansürleri kaldırmak için değil, herkesin kullanımına açık WiFi noktalarında hacker’lara ve üçüncü partilere karşı önlem almak için kullanılabilecek VPN uygulaması, siyah teması, kolay kullanılabilirliği ile dikkat çekiyor.
VPNhub Özellikleri:
- Amerika sunucularında ücretsiz ve sınırsız bağlantı
- Verileri şifreleyen ve IP adresini değiştiren gizlilik kalkanı
- Herkese açık WiFi noktalarında hacker’ları engelleme
- Engelli site ve uygulamalara erişme
- Konum kısıtlamaları ve sansürleri geçme
- Hızlı ve kararlı bağlantı
VPNhub
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,677
- DOSYA BOYUTU 4.40 MB
- Üretici AppAtomic Limited
-
Pornhub'dan Mac için ücretsiz, güvenli, hızlı VPN programı
VPNhub, Pornhub’ın ücretsiz ve sınırsız bant genişliği sunan, çapraz platform destekli kullanımı kolay VPN programı. Mac için VPN programları arasında en iyisi diyebilirim. Hızlı ve kararlı bağlantı, kişisel veri koruma özelliği, 20’in üzerinde sunucu seçeneği, tek tıkla bağlantı gibi güzel özelliklere sahip olan VPN servisi, Pornhub’a göre dünyanın en güvenli VPN’i.
Amerika sunucuları üzerinden bağlantıda sınırsız data kullanımına izin veren VPNhub, mobil tarafta tamamen ücretsiz, masaüstü tarafda ücretsiz 7 gün deneme sürümüyle geliyor. Siyah temasıyla kendisine çeken VPN programı, tek tıkla güvenli bağlantıyı etkinleştirip engelli sitelere girmenizi, konum bazlı sınırlama ve sansürleri aşmanızı, gerçek bağlantı hızınızı kullanmanızı sağlıyor. Herkese açık WiFi noktalarında gizliliğinizi koruyan, güvenliğinizi sağlayan VPN, internet servis sağlayıcılar ve web sitelerinden verilerinizi koruma altına alıyor.
VPNhub Özellikleri:
- Ücretsiz ve Sınırsız: Seçtiğiniz cihazda tamamen ücretsiz ve sınırsız bant genişliğinin keyfini sürün.
- Kullanımı Kolay: Sadece tek bir tıklamayla bağlanın. Favori web sitelerine dilediğiniz yerden kolay ve güvenli bir şekilde erişin.
- Kişisel Veri Koruması: IP adresinizi gizleyin ve herkese açık WiFi bağlantılarında güvende kalın.
- Çapraz Platform Desteği: iOS, Android, Windows ve MacOS için kullanılabilir.