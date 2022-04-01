Pornhub'ın sınırsız bant genişliği sunan ücretsiz VPN programı.

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

VPNhub, yetişkin sitesi Pornhub’ın ücretsiz, güvenli, hızlı, gizli ve sınırsız VPN programı. Ücretsiz ve sınırsız bant genişliği sunmasının yanında kişisel veri koruması, tek tıkla bağlantı, çapraz platform desteğiyle öne çıkan VPN programını tüm Windows PC kullanıcılarına tavsiye ederim. Android, iOS, Mac ve Windows için ücretsiz olarak yayınlanan VPNHub günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Yasaklı sitelere girmek için özel olarak geliştirilen uygulama, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar tarafından kullanılıyor.

VPNhub Özellikleri

Android, iOS, MacOS ve Windows sürümler,

Ücretsiz,

Sınırsız,

Tek tık ile konum değiştirme,

İngilizce,

Engelli web sitelerine ve uygulamalara erişme, konum bazlı sınırlama ve sansürleri aşma, herkese açık WiFi alanlarında güvenli bağlantı sağlamak için kullanılabilecek VPN programlarından biri VPNhub. Pornhub’ın kendi VPN servisinde Amerika sunucuları üzerinden gerçekleştirilen bağlantılar sınırsız oluyor. Tabii ki seçilebilir sunucu Amerika ile sınırlı değil. 20’in üzerinde bölgeden güvenli bağlantı gerçekleştirebiliyorsunuz. VPN’i aktif etmek için tek yapmanız gereken; kilit simgesine tıklamak.

Tam veri şifreleme ve anonimliğin garantisi veren, dünyanın en güvenli VPN’i olarak öne çıkarılan VPNhub, ücretsiz sürümde bazı kısıtlamalarla geliyor. Reklamsız kullanım, daha yüksek hız, daha fazla sunucu, 7/24 destek gibi ayrılacalıklardan Premium aboneleri faydalanabiliyor. Geniş bir kitle tarafından kullanılan uygulama konum değiştirmek ve yasaklı sitelere girmek için oldukça başarılı işlere imza atıyor. Tek dil seçeneği dışında yeni dil seçenekleri de alacak olan uygulama bu değişiklik sayesinde kitlesini de artıracak gibi görünüyor. 20'nin üzerinde bölgede kullanılan yapım, oldukça başarılı işlere imza atıyor.

VPNhub İndir

Android için Google Play üzerinde, iOS platformu için App Store üzerinde kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan VPNhub, Windows ve MacOS işletim sistemleri için ise resmi web sitesi üzerinden ücretsiz olarak dağıtılıyor. Basit yapısı ile tek bir tıklama yaptırarak konumu değiştiren başarılı uygulama sadece İngilizce dil seçeneğine sahip. Çapraz platform desteğine de yer veren uygulama 2019 yılında piyasaya sürüldü. Yasaklı siteler için özel olarak geliştirilen uygulama, günümüze kadar düzenli olarak güncellemeler alarak gelmeyi başardı.