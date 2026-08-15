Araç Kiralamada Yeni Dönem! Yaş ve Kilometre Sınırı Geliyor

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik" 15 Ağustos 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlandı. Bu düzenleme ile birlikte araç kiralama hizmeti veren işletmelerin faaliyet şartlarından filolarda bulunması gereken araçlara kadar birçok konuda değişikliğe gidiliyor. Bu değişiklikler, yaş ve kilometre sınırı da içeriyor.

Kiralık Araç İşletmeleri İçin Nasıl Bir Düzenleme Yolda?

Yeni yönetmeliğe göre ticari faaliyet kapsamında motorlu kara taşıtı kiralayan işletmeler için yetki belgesi zorunlu hâle geliyor. İşletmelerin bu belgeyi alması içinse meslek odasına kayıtlı olması ve vergi mükellefi bulunması şart olacak. Ayrıca iş yerinin ikamet ya da yönetmelikte belirtilenler haricindeki mesleki veya ticari faaliyetler amacıyla kullanılmaması gerekiyor.

İşletme sorumlularından karşılaması beklenen gereksinimler arasında ilköğretim mezunu olmak, belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak ve mesleki yeterlilik kurumu tarafından onaylanan seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak yer alıyor. Başvurular için de yeni bir dijital sistem kurulacak. Bu sistemin 1 Ocak 2027 tarihinde kadar hazırlanması planlanıyor. Yetki belgesi başvuruları ve diğer işlemler de bu sistem üzerinden yürütülecek.

Kaç Yaşındaki Araçlar Artık Kiralanamayacak?

Yeni düzenleme ile beraber klasik taşıtlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçların kiralanması yasaklanıyor. Bu sayede kiralama filolarında daha çok yeni arçaların yer alması bekleniyor. Ayrıca kilometre sınırı da yolda olacak. 180 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar kiralanamayacak. Elektrikli taşıtlar için de sınır 300 bin kilometre olarak belirlenmiş durumda. Düzenleme, sadece yaş ve kilometreyle sınırlı kalmıyor. Buna ek olarak periyodik bakımları zamanında yapılmayan ya da ağır hasar kaydı bulunan arabaların da kiraya verilmesine izin verilmemeye başlanacak.

Araç Kiralama Şirketlerinin Kaç Aracı Olmak Zorunda?

Yönetmelikte işletmeler için filo büyüklüğüne dair bir düzenleme de yer alıyor. Büyükşehir belediyesi olan illerin nüfusu 30 bini aşan ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerin en az 10 taşıta sahip olması gerekecek. Bu araçları neen az 5 tanesinin işletme adına tescilli olması şart koşulacak.

Tahmin edebileceğiniz gibi, nüfusu 30 bini geçmeyen ilçelerde ve büyükşehir belediyesi olmayan illerde daha düşük bir sınır uygulanacak. Bu bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerdense en az 5 taşıt beklenecek. Ayrıca bu araçlardan en azından 2 tanesinin işletme adına tescilli olması istenecek.

Tüm bunlara ek olarak, büyükşehir belediyesi olan illerin nüfusu 30 bini geçen ilçelerinde işletmelerin filolarında en az 2 hibrit ya da sadece elektrik motorun sahip araç bulundurması gerekecek. Tabii, en az 2 hibrit veya elektrikli araçtan birinin Türkiye'de üretilmiş olması da gerekecek.

Yeni Yönetmelik Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Yeni yönetmelik direkt yürürlüğe girmeyecek. Yeni düzenlemelere uyum sağlanmasını da kolaylaştırmak adına yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarih 1 Ocak 2027 olarak belirlenmiş durumda. Mevcut işletmelerin yetki belgesi almaları için 1 Temmuz 2027, araç taşıt sayısı ve taşıt niteliklerine ilişkin şartların sağlanması içinse 1 Ocak 2028'e kadar zamanı olacak.

Editörün Yorumu

Açıkçası. yeni yönetmeliği oldukça faydalı buldum. Özellikle yaş ve kilometre sınırı getirilmesi ve zamanında bakım yapılmasının şart koşulmasının sürücülerin güvenliği açısından önemli bir avantaj sunacağını düşünüyorum. Tabii, bu yeni sınırlamaların özellikle küçük işletmelerin maliyetini artırma ihtimali var. Bu maliyetler de günün sonunda tüketiciye yansıyabilir. Tabii, mevcut işletmelere tanınan süre epey uzun. Uyum süreci sorunsuz geçerse herhangi bir sorun yaşanmayabilir.