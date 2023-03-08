PS5 7.00 Güncellemesi Yayınlandı: Discord Desteği Geldi!

İlk olarak Xbox'a sesli sohbet olarak eklenen Discord'un PlayStation 5'e de eklenmesi bekleniyordu. PS5 için 7.00 güncellemesi Discord ve 1440p desteği ekleyerek oyunculara sunulmaya başlandı.

Bu sistem yazılımı güncellemesindeki ana özellikler şu şekilde:

PS5 7.00 Güncellemesi Detayları

PS5'te video çıkışı 1440p'ye genişletildi.

VRR (değişken yenileme hızı) artık 1440p çözünürlük için destekleniyor.

Artık daha fazla mod ve HDMI cihazı desteklenmekte. HDMI cihazınızın bunu destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için [Ayarlar] > [Ekran ve Video] > [Video Çıkışı] > [1440p Çıkışı Test Et] seçeneğine gidin.

Artık PS5 konsolları arasında veri aktarabilirsiniz.

Tüm PS5 verilerinizi başka bir PS5'e kolayca aktarabilirsiniz. Bu işlem orijinal PS5'inizdeki verilerinizi kaldırmaz veya değiştirmez.

Artık PS5'inizde Discord sesli sohbetlerine katılabilirsiniz.

Mayıs 2021'de Sony Başkanı ve CEO'su Jim Ryan, Discord'un PlayStation'a entegrasyonunu duyurdu ve "Ekiplerimiz birlikte Discord'u PlayStation Network'teki sosyal ve oyun deneyiminize bağlamak için çoktan çalışmaya başladı. Amacımız önümüzdeki yılın başlarından itibaren Discord ve PlayStation deneyimlerini konsol ve mobil cihazlarda birbirine yaklaştırarak arkadaşların, grupların ve toplulukların birlikte oyun oynarken daha kolay takılmalarına, eğlenmelerine ve iletişim kurmalarına olanak sağlamaktır." demişti.

Yeni PS5 7.00 güncellemesini yükledikten sonra discord kullanacak mısınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.