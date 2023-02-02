PlayStation 5 Nihayet Discord Desteğine Kavuşuyor

Sony, 2022'nin başlarında PlayStation 5 konsollarına Discord özelliklerini yavaş yavaş entegre ettikten sonra, sesli sohbetin nihayet en son beta güncellemesiyle geldiğini duyurdu.

ABD, Kanada ve Japonya'daki PS5 test kullanıcıları, Microsoft'un Xbox'ta bu özelliği sunmasından birkaç ay sonra nihayet Discord aramalarına katılabilecekler. PS5 ayrıca 1440p için Değişken Yenileme Hızı desteğinin yanı sıra gösterge paneli kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri ve daha fazlasını yeni güncelleme ile kullanıcılara sunuyor.

Discord entegrasyonu ilk başta Xbox'ta olduğu gibi biraz yavaş çalışıyor. Discord'un yayınlamış olduğu blogda nasıl kurulacağı ve kullanılacağı açıklanıyor.

PlayStation 5'te Discord Nasıl Kullanılır?

Öncelikle PlayStation Network (PSN) hesabınızı Discord'a bağlamanız, ardından "Bağlı Hizmetler" altından Discord'u seçmeniz gerekiyor. Bundan sonra bir QR kodu veya PS5'in entegre tarayıcısını kullanarak entegrasyonu tamamlayabilirsiniz ancak Discord sohbetini konsolda her kullanmak istediğinizde, konuşmanızı aktarmak için mobil cihazınızı kullanmanız gerekecek ki bu pek de kullanışlı değil. Kasım ayında Microsoft, Discord sohbetlerine doğrudan konsoldan katılmayı mümkün kılmıştı, Sony'nin de gelecek güncellemelerde bu yolu izleyeceği düşünülüyor.

Diğer yeni sosyal özellikler arasında ekranları paylaşmanın yeni bir yolu, kontrol panelinde parti sohbetleri ve şu anda hangi arkadaşlarınızın oyun oynadığını gösteren "oynayan arkadaşlar" kısmı yer alıyor. Sony ayrıca 1440p oyun için Değişken Yenileme Hızı desteği sunuyor, böylece HDMI 2.1 ekranlar bu çözünürlükte daha az yırtılma ile daha akıcı performans alınabilecek.

Oyuncular ayrıca PS5'ten PS4 kayıtlı verilerine erişmek için yeni araçlar ve oyunları WiFi veya ethernet üzerinden bir PS5 konsolundan diğerine taşıma olanağı bulacaklar. Yeni beta bugün test kullanıcılarına sunuluyor ve önümüzdeki birkaç ay içinde herkese açık olacak.