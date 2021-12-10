PUBG: Battlegrounds Ücretsiz Oluyor: Tarih Verildi!

PUBG: Battlegrounds ücretsiz olacak. Yayıncı Krafton ve geliştirici PUBG Studios, oyunun ne zaman ücretsiz hale geleceğini duyurdu. Popüler battle royale oyunu, belirtilen tarihten itibaren oynaması bedava olacak.

PUBG: Battlegrounds Ücretsiz İndirme Tarihi Açıklandı

Uzun bir süredir PUBG: Battlegrounds'ın bedava olacağı söyleniyordu. Yapılan açıklama ile birlikte söz konusu iddiaların doğru olduğu ortaya çıktı. Krafton ve PUBG Studios, dünyanın en popüler battle royale oyununun free to play yani oynaması ücretsiz modele geçiş yapacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan battle royale oyunu 12 Ocak 2022 tarihinden itibaren ücretsiz olacak. Oyuncular, söz konusu yapıma belirtilen tarihten itibaren PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları üzerinden hiçbir ücret ödemeden erişebilecek.

Oynaması ücretsiz modele geçiş yapılmadan önce söz konusu battle royale oyununa sahip olan oyuncular otomatik olarak BATTLEGROUNDS Plus yükseltmesi ve çeşitli oyun içi ödülleri içeren bir pakete sahip olacak. Oyun ücretsiz olduktan sonra ilk girişte ödüller dağıtılacak.

Oyun ücretsiz olduktan sonra oynamaya başlayan oyuncular için BATTLEGROUNDS Plus ücretli olacak. Temel hesap ile oyuna başlayan oyuncuların bu yükseltmeyi yapabilmesi için 12,99 dolar tutarında bir ücret ödemesi gerekecek. Elbette bu isteğe bağlı olacak.

BATTLEGROUNDS Plus yükseltmesi alan oyuncular, özel maç oluşturabilecek, dereceli moda erişebilecek ve daha birçok avantajlara sahip olacak. Valve de geçtiğimiz yıllarda Counter Strike: Global Offensive'ı ücretsiz hale getirmişti ve "Prime" isimli yükseltmeyi aktif etmişti.

Şirket, PUBG'nin oynaması ücretsiz modele geçişi için bir video da yayımladı. YouTube üzerinden yayımlanan 1 dakika uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan battle royale oyununun ücretsiz olması, oyundaki hileci sayısını önemli ölçüde arttırabilir. Bazı PUBG oyuncuları, bu konu ile ilgili endişelerini dile getirdi. Hileci sayısının artması durumunda ne gibi bir önlem alınacağı ise bilinmiyor.

PUBG: Battlegrounds ücretsiz bir modele geçiş yapmaya hazırlanıyor. Siz, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Geliştirici ve yayıncı tarafından alınan karar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.