Bir Oyuncu Minecraft'ta Devasa Oreo Bisküvisi Yaptı

Minecraft'ta devasa büyüklükte Oreo bisküvisi yapıldı. Bir oyuncu tarafından yapılan dev bisküvi, çok sayıda kişinin şaşırmasına neden oldu. Peki, popüler video oyununda devasa büyüklükte bisküvi yapmak için kaç tane blok kullanıldı? Konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Yıllar önce piyasaya sürülen Minecraft isimli video oyunu günümüzde oynanmaya devam ediyor. Yaratıcılığın sınırlarının zorlandığı oyunda her geçen gün oldukça ilginç yapılar inşa ediliyor. Bu ilginç yapılara bir yenisi daha eklendi.

NomALlama kullanıcı ismine sahip bir oyuncu, açık dünya temasına sahip video oyununda devasa büyüklükte oreo bisküvü inşa etti. Oyuncu, inanılmaz bir büyüklüğe sahip olan bisküviyi bir haftada yaptı.

Oyuncu, devasa büyüklükteki bisküviyi hayatta kalma modunda inşa etti. Hayatta kalma modu, yapım sürecini daha da zor hale getirdi. Minecraft oyuncusu, 46 bin 727 adet blok kullanarak yaptığı bisküvinin görsellerini Reddit ve Twitter platformları üzerinden paylaştı.

Paylaşılan görseller, çok sayıda kullanıcı tarafından oldukça beğenildi. Kullanıcıların yanında bir bardak süt görmek için sabırsızlandığı devasa büyüklükteki Oreo bisküvisine aşağıda yer alan görseller üzerinden göz atabilirsiniz.

46,727 concrete later. I gave myself a week or so to make a giant Oreo and I'm happy with the results. Why did I make this? I have no idea. Hope you like it. @Oreo sponsor when?#Minecraft #Oreo #trampakraft @TrampaKraftSMP pic.twitter.com/7uHx5pwc7p