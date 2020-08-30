PUBG Mobile Yeni Güncelleme Öncesi 2 Milyon Hileciyi Banladı

PUBG Mobile 1.0 sürümünden önce PUBG hileleri kullandığı tespit edilen 2,2 milyondan fazla hesabı kalıcı olarak askıya alıyor, 1 milyondan fazla cihazı banlıyor.

Tencent nihayet PUBG Mobile’ın yaygın hile sorunlarına kalıcı bir çözüm sunuyor. PUBG Mobile Twitter hesabından yapılan paylaşımda 20 ila 27 Ağustos tarihlerinde 2 milyon 227 bin hesabın ve 1 milyon 424 bin cihazın banlandığı duyuruldu.

From August 20th to August 27th, 2,273,152 accounts and 1,424,854 devices have been permanently suspended from accessing our game, out of which these are the reasons:



⬜ 12%: Speed Cheats

⬜ 22%: Other

⬜ 27%: Auto-Aim Cheats

⬜ 32%: X-Ray Vision pic.twitter.com/0U7JFeSxtF — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) August 29, 2020

Askıya alınan oyuncular yeni hesaplar oluşturabilecek ve oynamaya devam edebilecekken, yasaklı cihaza sahip olanlar oyunu başka bir cihaza indirmedikçe PUBG Mobile'a erişemeyecek.

PUBG Mobile askıya alınan oyuncuların ne tür hileler kullandığını da sundu. Yasaklanan hesapların yüzde 12'sinin hız hilesi, yüzde 27'sinin otomatik nişan alma hilesi, yüzde 32'sinin engelleri görmek için X-Ray görüntü hilesi ve yüzde 22'sinin çeşitli hileleri kendi yararına kullandığı tespit edildi.

PUBG Mobile 1.0 güncellemesi ne zaman geliyor?

PUBG Mobile'ın 8 Eylül'de yayınlanacak yeni 1.0 güncellemesi öncesinde PUBG hilecilerini banlayan Tencent; daha iyi grafikler, yeni kullanıcı arayüzü ve lobi de dahil olmak üzere daha sıkı bir anti-hile önlemi vaat ediyor.