PUBG Mobile Yeni Güncelleme Öncesi 2 Milyon Hileciyi Banladı

PUBG Mobile 1.0 sürümünden önce PUBG hileleri kullandığı tespit edilen 2,2 milyondan fazla hesabı kalıcı olarak askıya alıyor, 1 milyondan fazla cihazı banlıyor.

Tencent nihayet PUBG Mobile’ın yaygın hile sorunlarına kalıcı bir çözüm sunuyor. PUBG Mobile Twitter hesabından yapılan paylaşımda 20 ila 27 Ağustos tarihlerinde 2 milyon 227 bin hesabın ve 1 milyon 424 bin cihazın banlandığı duyuruldu.

From August 20th to August 27th, 2,273,152 accounts and 1,424,854 devices have been permanently suspended from accessing our game, out of which these are the reasons:



⬜ 12%: Speed Cheats

⬜ 22%: Other

⬜ 27%: Auto-Aim Cheats

⬜ 32%: X-Ray Vision pic.twitter.com/0U7JFeSxtF