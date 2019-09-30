PUBG Mobile, The Walking Dead Karakterleri ile Güncellenecek

Dünya genelinde çok geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan PUBG Mobile, The Walking Dead karakterlerleri ve eşyaları ile güncellenecek.

Daryl Dixon, Rick Grimes ve dahası!

Oyuncu sayısı ile en popüler mobil oyun olan PUBG Mobile, izleyici sayısı ile en popüler zombi dizisi olan The Walking Dead ile güçlerini birleştiriyor. Dizinin en sevilen karakterlerinin, silahlarının ve araçlarının oyuna ekleneceğini belirten yetkililer, bu etkinliğin birkaç ay boyunca süreceğini belirtti.

1 Ekim tarhinde başlayacak olan bu özel etkinliğin 2020 yılının ilk aylarına kadar sürdürülmesi planlanmakta. İşte oyuna eklenecek bazı yenilikler:

Daryl Dixon görünümü

Rick Grimes görünümü

Negan görünümü

Michonne görünümü

Daryl motosikleti

Michonne katanası

Negan sopası

Bu yeni görünümlerin yanı sıra işbirliği kapsamında özel etkinlikler de gerçekleştirilecek. The Walking Dead Keşif Oyunu’nda görevleri tamamlayıp ekipmanları toplayarak puan kazanan oyuncular kalıcı Daryl Dixon Motosikleti gibi ödüller kazanma fırsatına sahip olacak.

400 milyonun üzerinde indirilmeye ve 50 milyon günlük oyuncuya sahip olan PUBG Mobile, bu iş birliği ile daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmayı hedefliyor.