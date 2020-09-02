PUBG Yasaklandı! PUBG Mobile Neden Yasaklandı?

Hindistan hükümeti, Çinli mobil uygulamaları yasaklamaya devam ediyor. Yasaklanan uygulamalar arasında Rise of Kingdoms ve PUBG Mobile da var.

PUBG Mobile Oyununa Neden Yasak Getirildi?

Hindistan, Çinli mobil uygulamaları yasaklama planlarına başladı. PUBG Mobile, CamCard, Baidu, Cut Cut, VooV, Tencent Weiyun, Rise of Kingdoms, Zakzak ve daha birçok popüler uygulamalar yasaklandı. Hükümet bu yılın başlarında TikTok, ShareIt, UC Browser, WeChat, CamScanner ve daha fazlası gibi en popüler uygulamalardan bazıları dahil 59 Çin uygulamasını yasakladığını hatırlayın. Yasak, güvenlik ve mahremiyet kaygılarına dayanıyordur ancak hiç şüphe yok ki Ladakh/Aksai Chin bölgesindeki sınır anlaşmazlığının tetiklediği kötüleşen diplomatik çekişmeyle bağlantılı.

Yasaklanan uygulamalar arasında PUBG Mobile yasağı kesinlikle en sert olanı olacak. PUBG veya PlayerUnknown’s Battlegrounds, dünya genelinde en popüler battle royale oyunlardan biri. Oyun cep telefonları, Xbox oyun konsolu ve Windows PC’de oynanabiliyor. Globalde en yüksek indirme sayısına sahip oyun, Hindistan’da özellikle gençler arasında oldukça popüler. Oyun, tıpkı diğer oyunlar gibi dikkatli olunmazsa bağımlılık yapabiliyor. Oyuna bağımlılık nedeniyle birkaç ölüm gerçekleşmişti. Ancak hükümetin yasağı artan bağımlılık vakalarına değil, devletin güvenliği ve ülkenin savunmasına bağlı.

Bu yasağın Hindistan’da nasıl alınacağı merak konusu ancak görünüşe göre yasak yalnızca yeni indirmeleri kapsayacak. Oyunu akıllı telefonlarına zaten indirmiş olanlar oynayabilecek, oynamaya devam edecek.