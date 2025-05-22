Apple, İki iPhone Modelini Daha Eskiler Listesine Ekledi! Artık Destek Sunulmayacak

Teknoloji hızla ilerlerken markalar da eski cihazlarına olan desteğini kademeli olarak sona erdiriyor. Ürünlerine verdiği destekle öne çıkan Apple, iki iPhone modeline daha veda etti. Artık bu modeller için resmi destek sona erdi. İşte desteklenmeyen iPhone modelleri listesi!

Apple, iPhone 7 Plus ve İki iPhone 8 Modeli İçin Artık Destek Sunmayacak

Apple, belirli bir süre sonra satıştan kalkmış iPhone modellerini “vintage” listesine alarak artık bu cihazların eski kabul edildiğini resmileştiriyor. Bu listeye giren modeller için servis ve onarım desteği ise yalnızca gerekli parçalar mevcutsa sağlanıyor. Aksi takdirde kullanıcılar teknik destek alamayabiliyor.

Son olarak Apple, iPhone 7 Plus ile birlikte iPhone 8’in 64 GB ve 256 GB’lık versiyonlarını vintage listesine ekledi. Ancak 128 GB’lık iPhone 8 modeli, daha uzun süre satışta kaldığı ve yaygın olarak tercih edildiği için henüz bu listeye dahil edilmedi.

Genel olarak şirket, bir iPhone modelini piyasaya sürdükten sonra beş ila yedi yıl arasında bir süre geçmesinin ardından vintage durumuna geçiriyor. Bu noktadan sonra Apple mağazaları ve yetkili servis sağlayıcılar, sadece mevcut parça stoğuna bağlı olarak sınırlı destek sunabiliyor.

Şu anda Apple tarafından desteklenmeyen iPhone modelleri şu şekilde sıralandı;

iPhone 4 (8GB)

iPhone 5

iPhone 6s (16GB, 64GB, 128GB)

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7 Plus

iPhone 8 (64GB, 256GB)

iPhone 8 (PRODUCT)RED™

iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED™

iPhone X

iPhone XS Max

Kısa süre önce listeye eklenen iPhone 7 Plus ve iPhone 8 (64 GB, 256 GB) modelleri artık teknik açıdan desteklenmese de yazılım güncellemesi almaya devam edip etmeyecekleri şimdilik belirsiz. Bunu hep birlikte öğreneceğiz.

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