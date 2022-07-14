Qualcomm, Akıllı Saatler İçin Yeni Bir İşlemci Geliştiriyor

Wear OS işletim sistemine sahip akıllı saatler sonunda çok ihtiyaç duydukları güçlü bir işlemciyi elde edecek gibi görünüyor. Qualcomm, Twitter'da yayınladığı bir videoda, bir sonraki Snapdragon akıllı saat işlemcisinin "yakında geleceğini" belirterek, bu konuda bazı soru işaretleri oluşturdu.

Samsung ve Google, geçtiğimiz yaz Wear OS 3'te iş birliğini duyurduktan sonra Qualcomm, gelecek yıl yeni bir işlemci çıkaracağını söylemişti. Görünüşe göre Qualcomm bu sözünü yerine getiriyor ancak işlemcinin ne zaman cihazlar için kullanılabilir olacağı konusunda bir bilgi yok.

Ayrıca bir diğer iddia da Google'ın yeni Qualcomm işlemciyi yakında çıkacak olan Pixel Watch'da kullanacağı yönünde.

The clock is ticking on something big. 👀⌚ pic.twitter.com/0bYaGf3SrF — Snapdragon (@Snapdragon) July 12, 2022

Qualcomm Akıllı Saat Sektörüne Odağını Artırıyor

Snapdragon işlemciler hâlihazırda bir dizi Wear OS saatine güç sağlıyor ancak en yenisi olan Wear 4100 serisinin yanı sıra yalnızca birkaç saatte kullanılıyor. 4100'ün ilk lansmanından bu yana yaklaşık iki yıl geçti ve Wear OS akıllı saatlerin artık önemli yükseltmelere ihtiyaçları var.

Söylentiler Qualcomm'un yaklaşmakta olan 5100 ve 5100 Plus işlemcilerinin Samsung 4 nanometre (nm) süreci üzerine kurulacağını gösteriyor. Daha küçük form faktörü, Exynos W920'nin 5nm işlemine ve Apple Watch Series 7 işlemcisinin 7nm işlemine kıyasla daha iyi pil ömrü ve verimlilik sağlayabilir. İddialar doğruysa bu aynı zamanda Wear 4100 ve 4100 Plus tarafından kullanılan 12 nm sürecine kıyasla akıllı saat sektöründe büyük bir değişimin bizleri beklediğinin habercisi olabilir.