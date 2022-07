Qualcomm, Akıllı Saatler İçin Yeni Bir İşlemci Geliştiriyor

Wear OS işletim sistemine sahip akıllı saatler sonunda çok ihtiyaç duydukları güçlü bir işlemciyi elde edecek gibi görünüyor. Qualcomm, Twitter'da yayınladığı bir videoda, bir sonraki Snapdragon akıllı saat işlemcisinin "yakında geleceğini" belirterek, bu konuda bazı soru işaretleri oluşturdu.

Samsung ve Google, geçtiğimiz yaz Wear OS 3'te iş birliğini duyurduktan sonra Qualcomm, gelecek yıl yeni bir işlemci çıkaracağını söylemişti. Görünüşe göre Qualcomm bu sözünü yerine getiriyor ancak işlemcinin ne zaman cihazlar için kullanılabilir olacağı konusunda bir bilgi yok.

Ayrıca bir diğer iddia da Google'ın yeni Qualcomm işlemciyi yakında çıkacak olan Pixel Watch'da kullanacağı yönünde.

The clock is ticking on something big. 👀⌚ pic.twitter.com/0bYaGf3SrF