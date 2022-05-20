Qualcomm, Snapdragon 8 Plus Gen 1 İşlemcisini Duyurdu

Qualcomm, CPU ve GPU performansı ve verimliliği için küçük ama önemli kazançlar sunan amiral gemisi işlemcilerinin yıl ortası Plus yenilemelerini birkaç yıldır düzenli olarak yayınlamakta. Bu yıl da farklı bir durum yok ve şirket şimdi Snapdragon 8 Plus Gen 1'i duyurdu.

Söylentilere göre yenilenen yonga seti, standart Snapdragon 8 Gen 1 gibi Samsung yapımı 4nm yonga yerine TSMC tarafından üretilen 4nm bir tasarımdan oluşuyor. Qualcomm dökümhanelerini değiştirmiş olsa da bu muhtemelen Qualcomm'un bir Plus işlemcisi için yıl ortasında çip dökümhanelerini değiştirdiğini ilk ve son kez görüşümüz oldu. Peki bu ne anlama geliyor?

Belki de en büyük yükseltme, CPU ve GPU için iddia edilen %30'luk bir verimlilik artışı. Bu iddiayı test etmeden anlamak güç ancak bu teorik olarak standart 8 Gen 1 cihazlara kıyasla önemli ölçüde daha uzun pil ömrü ile sonuçlanmalı. Aslında Qualcomm, yenilenen işlemci ile bir dizi özel dayanıklılık geliştirmesi yaptığını belirtti bile. Snapdragon 8 Plus Gen 1'in neredeyse bir saat daha uzun süre oyun oynamanıza, 80 dakika daha fazla video akışı yapmanıza ve 5.5 saat daha fazla konuşma süresi sunduğunu söylüyor. Yonga üreticisi ayrıca WeChat üzerinden 17 saate kadar daha fazla müzik çalma, 50 dakika daha sosyal medyada gezinme ve 25 dakika daha fazla 5G görüntülü görüşme yapabileceğinizi de ekliyor.

Bu iddialar, TSMC'nin 4nm üretim sürecinin, Samsung'un Snapdragon 8 Gen 1 ve Exynos 2200 için kullanılan işleminden daha verimli olduğu önerisine dayanıyor. Sonuçta Qualcomm, 2021 ve 2020'de sırasıyla Snapdragon 888 Plus ve 865 Plus'ı duyurduğunda herhangi bir büyük verimlilik kazancı açıklamamıştı.

Peki Yeni İşlemci Telefonlara Ne Zaman Gelecek?

Qualcomm, Android Authority'ye Snapdragon 8 Plus Gen 1 ile ilk telefonların 2022'nin 3. çeyreğinde piyasaya sürülmesini beklediğini söyledi. Bu işlemciyi kullanacağını şimdiye kadar belirten firmalar Asus ROG, Black Shark, Honor, Iqoo, Lenovo, Motorola, Nubia, OnePlus, Oppo, OSOM, Realme, Red Magic, Redmi, Vivo, Xiaomi ve ZTE oldu.

Ayrıca Samsung'un listede bulunmadığını da belirtmekte fayda var ancak Galaxy serisinin üreticisi geleneksel olarak bu duyurularda belirtilmesine izin vermediğinden bu alışılmadık bir durum değil.