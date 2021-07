Bu yılın sonlarına doğru çıkması beklenen Rainbow Six Extraction ertelendi. Çıkışı sabırsızlıkla beklenen oyun için önümüzdeki seneyi beklememiz gerekeceğini söyleyen Ubisoft, net olmasada çıkış ayını verdi. Peki yeni oyun hangi ay içerisinde çıkışını gerçekleştirecek? Rainbow Six Extraction ertelenmesiyle ilgili tüm detaylar haberimizde.

Rainbow Six Quarantine olarak duyurulan, ama sonradan isim değişimi kararı alınan yeni Tom Clancy’s oyunu, Rainbow Six Extraction olarak duyurulmuştu. Ubisoft Montreal tarafından PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmekte olan oyun, Ubisoft yayıncılığında satışa sunulacak.

İster tek başınıza isterseniz de üç kişi kooperatif oynayabileceğiniz Rainbow Six Extraction oyununda, New Mexico bölgesinden başlayarak on iki harita boyunca farklı bölgeler boyunca ilerleyip karantina altındaki bölgelere baskın düzenleyecek ve Arhaens adı verilen ölümcül yaratık tehdidinin arkasındaki gizleri ortaya çıkartacağız. Atılacağımız tehlikeli görevler, bölgelere göre farklılık gösterecek iken düşmanlarımız da gittikçe zorlu hale gelecekler. Kimi zaman kilit bir objeyi tahliye noktasına ulaştırmaya, kimi zaman da düşman dalgalarına karşı hayatta kalmaya çalışacağız.

Çapraz platform ve çapraz kayıt sistemi sayesinde bütün platformlardaki oyuncuların birbirleriyle oynayabilmelerine ek olarak, kayıt dosyanızı taşıyabileceksiniz. Bu sayede, platform değiştirseniz bile kaydettiğiniz aşamayı kaybetmeyeceksiniz. Bununla birlikte, kütüphanenizde Rainbow Six Siege varsa, on sekiz operatörün tamamını Rainbow Six Extraction içeriğinde açabilmeniz mümkün olacak. Ayrıca her bir operatörün kendisine özgü teçhizatlarını ve silahlarını da kullanabileceksiniz.

Resmi duyurusundan önce sızıntılar ile karşımıza çıkan oyun ile Ubisoft Forward 2021 etkinliğinde tanışmıştık. Tanıtımı sonrasında 16 Eylül 2021 tarihinde satışa sunulacağı müjdelenen takım tabanlı aksiyon oyunu, ne yazık ki bu yıla yetişemeyecek. Ubisoft tarafından internet sayfası üzerinden yapılan paylaşım ile 2022 yılının Ocak ayına kaydırıldığı yönünde bir bilgilendirme yapıldı.

Update:



We are delaying the release of Rainbow Six Extraction until January 2022.



We will use this time to ensure that we bring this immersive, cooperative, and thrilling experience to life as we prepare to bring you a truly unique Rainbow Six game.



🔗https://t.co/PuFYrYc3nG