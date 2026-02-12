Fiyatı Şaka Değil: Razer'dan 59 Bin TL'lik Mouse

Razer, efsanevi mouse modeli Boomslang'in 20. yıl dönümünü kutlamak için sınırlı sayıda üretilen yeni modelini satışa sundu. İşte dudak uçuklatan fiyatıyla dikkat çeken Razer Boomslag'in özellikleri.

Razer Boomslang Özellikleri Neler?

Yeni Razer Boomslang sadece nostalji için üretilmiş bir ürün değil, içindeki teknoloji ile tam anlamıyla bir performans canavarı. İkinci nesil 45.000 DPI Razer Pro optik sensör ve çift tıklama hatalarını tamamen ortadan kaldıran 4. nesil optik anahtarlar sayesinde oyunculara son derece hassas ve hızlı bir deneyim sunuyor. Sunulan bu deneyimi destekleyen 8.000 Hz HyperPolling kablosuz teknolojisi ile gecikme süreleri minimuma iniyor ve bu da özellikle rekabetçi oyunlarda büyük avantaj sağlıyor.

Sağlanan avantajın yanı sıra çift el kullanıma uygun ergonomik yapı ve daha sağlam tutuş için PU deri düğmeler, uzun oyun seanslarında konfor ve kontrol sunuyor. Kutu içeriğinde manyetik kablosuz şarj imkanı sunan Mouse Dock Pro ile birlikte gelen Razer Boomslang, 300'den fazla oyunla senkronize olabilen 9 bölgeli Razer Chroma RGB aydınlatma sistemiyle görsel bir şölen sunuyor.

Ayrıca, kutu içeriğinde farenin iç mühendisliğini ve tüm parçalarını sergileyen özel bir LED ekranlı çerçevisinin bulunması, koleksiyonerleri heyacanladıran bir diğer önemli detay.

Razer Boomslang Fiyatı Ne Kadar?

Razer Boomslang, 1.337 Dolar (yaklaşık 59 bin TL) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Toplamda sadece 1.337 adet üretilen cihazın ABD'de ön siparişleri 10 Şubat'ta başladı ve stoklar anında tükendi. Avrupa ve Asya pazarlarında ise 11 Şubat'ta satışa sunuldu. Ürünün bu kadar kısıtlı sayıda üretilmesi, yüksek fiyatı ve vergiler nedeniyle Türkiye pazarına resmi olarak gelmesi beklenmiyor.

Razer Boomslang’in 1.337 dolarlık yüksek fiyat etiketi, cihazın sadece bir oyuncu ekipmanı değil, sınırlı sayıda üretilen nadir bir koleksiyon parçası olmasından kaynaklıyor. Peki siz bu fiyat hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir mouse için bir amiral gemisi akıllı telefon parası öder miydiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın!