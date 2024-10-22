Razer, Sınırlı Sayıda Üretilen Viper Mini Signature Edition Beyaz Modelini Tanıttı

Razer, Türkiye'deki ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket Viper Mini Signature Edition’ın beyaz renk versiyonunu duyurdu. Tasarımı ve sahip olduğu özellikler ile dikkat çeken bu sınırlı sayıdaki model, oyunculara mükemmeliyeti vaat ediyor. İşte detaylar!

Razer Viper Mini Signature Edition’ın Beyaz Renk Seçeneği Sınırlı Üretimle Satışta

Her ne kadar oyuncu ekipmanları dendiğinde genellikle aklımıza siyah ve yeşil tonlarda bol RGB'li ürünler gelse de minimalist tasarımlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Durumun farkında olan Razer ise bu ihtiyacı gidermek için Viper Mini Signature Edition’ın beyaz renkli özel modelini duyurdu.

Hem zarif hem de dayanıklı olan Viper Mini Signature Edition Beyaz, magnezyum alaşımlı dış iskeletiyle 49 gramdan daha az bir ağırlığa sahip. Bu hafifliğin yanında, dayanıklılığı artıran koruyucu kaplaması ve Razer’ın gelişmiş optik sensör teknolojisiyle oldukça iddialı bir performans sunuyor.

Razer’ın Focus Pro 30K Optik Sensörü ve Gen-3 Optik Anahtarları ile donatılan bu fare, kablosuz bağlantı sunan 8000 Hz yoklama hızıyla dikkat çekiyor. Özellikle rekabetçi oyunlar oynayan kullanıcılar için hızlı ve hassas bir deneyim sunduğunu söylemek mümkün.

Üstelik, kutusundan çıkan beyaz renkli HyperPolling Kablosuz Dongle ve Gorilla Glass 3 skate’ler, performansı bir üst seviyeye taşıyan detaylar arasında. Viper Mini Signature Edition Beyaz, toplamda yalnızca 13.337 adet üretiliyor.

Bu nedenle oyun dünyasında koleksiyon değeri taşıyan özel bir parça olma özelliği taşıyor. Minimalist ve şık tasarımı, beyaz oyun ekipmanlarını seven kullanıcılar için ideal bir seçenek haline getiriyor. Siz de bu ürün hakkında daha fazla bilgi almak için Razer'in internet sitesini ve çevrim içi satış kanallarını takip edebilirsiniz.