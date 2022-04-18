Realme, 2022'nin İkinci Çeyreğinde Realme UI 3.0 Güncellemesi Alacak Cihazları Açıkladı

Realme yapmış olduğu duyuru ile birlikte 2022 yılının ikinci çeyreğinde Realme UI 3.0 güncellemesini alacak cihazları açıkladı.

2022'nin ilk çeyreğinde Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 güncellemesi Realme cihazlarına gönderilmeye başlandı. Hatta bazı modellere Aralık ayında gönderildiğini de duymuştuk. 2022'nin ilk çeyreği artık geride kalıyor ve bu süreçte hâlâ Realme UI 3.0 güncellemesini alamamış bolca Realme cihazı mevcut. Bu cihazlar firmanın yapmış olduğu açıklama ile birlikte 2022'nin sonraki çeyreklerinde güncellemeleri alacaklar.

Yazılımların nihai sürümleri gelmeden önce, bazı Realme akıllı telefon sahiplerinin yeni işletim sistemini denemeleri ve test etmeleri için erken erişim imkânı olacak.

Yapılan açıklamaya göre bu aydan itibaren Realme 8 5G, 8s 5G ve Narzo 30 5G'nin bu erken erişimden yararlanabileceği belirtiliyor. Önümüzdeki ay Realme 9i ve X7 sahipleri de yeni yazılıma erişebilecek. Haziran ayında ise Realme X3, X3 SuperZoom, Narzo 30 Pro 5G'nin güncellemeyi alması planlanıyor.

Bu tarihlerde gönderilecek güncellemelerin erken erişim kapsamında olduğunu hatırlatmak gerek. Bu nedenle belirli kullanıcılara gruplar hâlinde dağıtılacaklar.

Realme UI 3.0'ın kararlı sürümü hâlâ geliştirme aşamasında ve tüm hatalar giderildikten sonra küresel çapta aşamalı şekilde kullanıma sunulacak. Küresel olarak ne zaman erişilebilir olacağıyla ilgili henüz bir tarih bilgisi yok.

2022'nin İkinci Çeyreğinde Realme UI 3.0 Güncellemesi Alacak Telefonlar

Nisan

Realme 8 5G

Realme 8s 5G

Realme Narzo 30 5G

Mayıs

Realme 9i

Realme X7

Haziran