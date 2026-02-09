Yabancı Dil Sorununu Çözen Realme Kulaklık Geliyor! Sertifika Aldı

Realme için 2026 yılı oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Öyle ki marka şu anda pek çok cihaz piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bunlardan biri olan Realme Buds Air 8 Pro ise bir sertifikasyon sitesinde görüldü. Bu, cihazın ne zaman piyasaya sürülebileceği hakkında da önemli bir ipucu sağlıyor.

Realme Buds Air 8 Pro TDRA Sertifikası Aldı

Realme Buds Air 8 Pro, RMA2507 model numarası ile BAE'nin (Birleşik Arap Emirlikleri) TDRA sertifikasyon sitesinde görüntülendi. Bu kulaklığın sertifikasyon sitelerinde görülmeye başlaması, esasında cihazın yakın zamanda tanıtılacağına işaret ediyor. Belgelerin herkese açık olması da dahil olmak üzere pek çok sebepten dolayı büyük bir çoğunlukla tanıtımdan iki ya da üç ay öncesinde sertifika alınır.

Realme Buds Air 8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ne yazık ki Realme Buds Air 8 Pro hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor ancak Buds Air 7 Pro'nun bir sonraki modeli olması nedeniyle çoğu özelliği zaten şimdiden belli sayılır. Cihazın en dikkat çekici özellikleri arasında yapay zeka destekli gerçek zamanlı çeviri özelliği yer alacak. Önceki model, 34 yabancı dili destekliyordu. Yeni modelin de yakın sayılarda dil desteği sunması muhtemel.

Pil ömrü şu anlık net değil ancak Realme Buds Air 7 Pro'da kulaklıklaırn her biri 62 mAh, şarj kutusu ise 530 mAh batarya kapasitesine sahipti. Cihaz, ANC kapalıyken 48 saat pil ömrü sağlıyordu. Yeni model de çok büyük bir artış olmasa da buna yakın bir pil ömrü sunabilir. Ayrıca önceki modelin 10 dakikalık şarj ile 11 saatlik çalma süresi sunduğunu da belirtelim. Bu, yeni cihazda da benzer güçte bir hızlı şarj desteği görebileceğimiz anlamına geliyor.

Cihaz, ANC (Aktif Gürültü Engelleme) özelliği ile de kullanıcıların beklentisini karşılayabilir. Bir önceki model, 53 dB'e kadar gürültü engelleme desteği sunuyordu. Ayrıca yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği mevcut altı mikrofonla oldukça etkileyici bir performans sergiliyordu. Merakla beklenen Buds Air 8 Pro'da daha iyi bir gürültü engelleme performansı yakalanması muhtemel.

Realme Buds Air 8 Pro, Türkiye'ye Gelecek mi?

Realme, 2025 yılında Türkiye'de daha çok akıllı telefon tarafına ağırlık verdi. Buds Air 7 Pro, bazı ithalatçılar tarafından getirilen sınırlı sayıda cihazın dışında ülkeye girmedi. Bu durum, Buds Air 8 Pro'nun Türkiye'ye gelme ihtimalinin düşük olduğuna işaret etse de bir diğer yandan mevcut Buds Air 6 Pro'nun artık eskidiğini ve yeni bir Pro modeline ihtiyaç duyulduğunu unutmamak gerek. Dolayısıyla Buds Air 8 Pro, global lansmanından kısa bir süre sonra Türkiye'ye de gelebilir.