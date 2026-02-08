24 Saat Pil Ömrü Sunan Sony Kulaklık Geliyor! Gürültüyü Engelleyecek

Sony'nin yeni kulaklığı WF-1000XM6'yı tanıtacağı gün henüz gelmedi ancak kulaklık ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Çok yakın bir zamanda tanıtımının gerçekleştirilmesi beklenen cihazın tüm teknik özellikleri sızdırıldı. Cihaz, yapay zeka destekli olanlar da dahil olmak üzere birçok gelişmiş özelliği ile müzik dinleme ve iletişim kurma sürecini oldukça keyifli hâle getirecek.

Sony WF-1000XM6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: QN3e

QN3e Mikrofon: 8 adet

8 adet Ses Desteği: Hi-Res Wireless (LDAC), DSEE Extreme, 10 bant EQ (Ekolayzır)

Hi-Res Wireless (LDAC), DSEE Extreme, 10 bant EQ (Ekolayzır) Pil Ömrü: 24 saate kadar

24 saate kadar Bağlantı: Bluetooth 5.3, aynı anda birden fazla bağlantı

Bluetooth 5.3, aynı anda birden fazla bağlantı Dayanıklılık: IPX4 (su sıçramalarına karşı dayanıklı)

IPX4 (su sıçramalarına karşı dayanıklı) Renk Seçenekleri: Siyah, beyaz ve pembe

Ortaya çıkan bilgilere göre Sony WF-1000XM6, bir önceki modeldeki işlemciden tam üç kat hızlı QN3e işlemci ile birlikte gelecek. Cihaz, 8 mikrofonla birlikte gelecek. Yeni işlemci, söz konusu mikrofonlar ile uyumlu çalışarak daha iyi bir aktif gürültü engelleme (ANC) performansına kavuşmanızı sağlayacak. Böylece siz müzik dinlerken çevreden gelen gürültü de minimum etkiye sahip olacak.

Cihaz, sesi sadece sağ ve soldan vermeyecek. Siz başınızı ne yöne çevirirseniz sesi de ona göre alacaksınız. Örneğin kafanızı sağ tarafa çevirdiğinizde şarkıları sol taraftan daha çok almaya başlayabileceksiniz. Böylece kendinizi sanki bir konserdeymişsiniz gibi hissedeceksiniz. Ayrıca çok daha gelişmiş bir şeffaf mod içerecek.

Cihaz bulunduğunuz ortamı analiz ederek en uygun moda geçiş yapacak. Örneğin araç seslerinden yola çıkılarak yürüdüğünüz algılanacak ve korna gibi sesleri duymanızı sağlayarak güvende kalmanızı sağlayacak. Rüzgarlı havalar ise artık bir sorun olmaktan çıkacak. Kulaklık sadece sizin sesinize odaklanarak çevredeki gürültüyü otomatik olarak bastıracak. Böylece birisiyle konuşurken sesiniz daha net bir şekilde alınabilecek.

Kulaklıkların her biri 8 saat pil ömrü sunacak. Şarj kutusuyla birlikte bu süre 24 saate ulaşacak. Cihaz hem kablolu hem kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Ayrıca IPX4 sertifikası da olacak. Bu, su sıçramalarına karşı dayanıklı olacağı anlamına geliyor.

Sony WF-1000XM6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Sony WF-1000XM6, 12 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla eş zamanlı olmasa bile birkaç hafta içinde Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor. Bu arada cihaz, siyah ve gümüş renk seçenekleri ile piyasaya sürülecek. Ayrıca pembe renk seçeneğinin de üzerinde duruluyor ancak bu rengin de olacağına henüz kesin olarak bakılmıyor. Bluetooth 5.3 desteği olan cihaz, aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilecek. Bir cihazda müzik dinlerken birisi size ararsa otomatik olarak telefona geçilebilecek.