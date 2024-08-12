Realme C63 5G Yenilendi! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Realme C63, Mayıs ayında piyasaya sürülmüştü. Aradan geçen üç ayın ardından Hindistan'da piyasaya sürülen telefon yeni bir işlemci ve bazı özellik düşüşleri ile kullanıcıların karşısına çıktı. İşte tüm detayları ile Realme C63 5G özellikleri ve fiyatı!

Realme C63 5G Özellikleri ve Fiyatı

Realme C63 5G'nin 6.67 inçlik IPS LCD ekranı HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Cihazın arka tarafındaki 32 Megapiksel çözünürlüğündeki 1/3,1 inçlik ana kamera f/1,85 diyaframa sahip. Bu kameraya henüz detayları açıklanmayan yardımcı bir sensör eşlik ederken, ön kamera 8 Megapiksel çözünürlüğünde.

5000 mAh bataryaya sahip olan telefon C63'teki 45W hızlı şarj desteğinin aksine 10W'a kadar hızlı şarj sunabiliyor. Günümüzde alışık olmadığımız şekilde kutusunda şarj cihazı ile birlikte gelen telefon Android 14 işletim sistemini temel alan Realme UI 5.0 ile kutudan çıkıyor.

Starry Gold ve Forest Green olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen telefonun (4 GB RAM ve 128 GB depolama) başlangıç fiyatı 130 dolar seviyesinde. 8 GB RAM'e sahip olan versiyon ise 155 dolar fiyata sahip.

Tabii bu fiyatların Hindistan pazarı için geçerli olduğunu ve bu modelin ülkemize gelip gelmeyeceğinin şu anda bilinmezliğini koruduğunu hatırlatmak isteriz.