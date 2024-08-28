Dünyanın En Parlak Ekranına Sahip realme GT 6 Serisi Fark Yaratıyor!

En hızlı büyüyen akıllı telefon markalarından biri olan realme, GT serisinin yeni modeli GT 6'yı tanıttı. Gücünü Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alan telefon, sektörün en parlak ekranı ve gelişmiş yapay zekâ özellikleriyle öne çıkıyor.

Dünyanın en parlak 6000nit ekranına sahip realme GT 6 ve 6T modelleri, sektörün en iyi pil kombinasyonu olan 120W SUPERVOOC Şarj + 5500mAh büyük pil ve gece karanlığında dahi net fotoğraflar çekmenizi sağlayan yapay zekalı ultra net SONY kamerasıyla dikkat çekiyor.

Yüksek Parlaklık Seviyesi, Deneyimi Bambaşka Boyuta Taşıyor

Doğrudan güneş ışığı altında bile üstün performans sunan telefonlar, güneş en tepede olduğunda olsa dahifotoğraf çekebilmenize imkân tanıyor. Bu yüksek parlaklık seviyesi, dış mekanlarda ekran görünürlüğünü ve oyun deneyimlerini önemli ölçüde artırıyor.

HDR ve Pro-XDR teknolojileri, renk ve parlaklık seviyelerinde geniş seçenekler sunarak özellikle gerçekçi görüntüler arayan kullanıcılar için görsel kaliteyi en üst düzeye taşıyor.

realme GT 6 ve 6T hem görsel akıcılığı hem de güç verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için 8T LTPO teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji, yenileme hızını ve güç tasarrufunu akıllı bir şekilde ayarlayarak %20'ye kadar enerji tasarrufu sağlıyor.

realme, kullanıcı göz sağlığını önceliklendiriyor ve 2160Hz PWM karartma teknolojisiyle birlikte yapay zeka destekli bir göz koruma sistemi sunuyor. Bu sistem aynı zamanda ekran ayarlarını yüksek konfora göre uyarlıyor ve gece kullanımı için özel bir uyku modu içeriyor.

Realme GT 6 Serisi Üstün Kamera Performansı Sağlıyor

realme GT 6'de Sony LYT-808 sensörlü 50 MP çözünürlüğünde Süper OIS ana kamera bulunuyor. Bu kamera sayesinde düşük ışıkta bile net ve yüksek kaliteli çekimler yapma imkânı elde ediliyor.

4K Dolby Vision video kaydı ve oynatma özellikleriyle her anı sinematik kalitede yakalayabilir, 50MP telefoto kamera ile sokak fotoğrafçılığı ve portre çekimlerinde mükemmel sonuçlar ile karşılaşabilirsiniz.

32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera, özçekimler ve görüntülü aramalar için harika bir çözüm sunuyor. Portre Modu, Gece Modu, HDR ve Yapay Zekâ Güzelleştirme gibi özellikler ise her fotoğrafı daha da geliştirme imkânı tanıyor.

Sektörün en gelişmiş gece çekimi algoritması sayesinde, karanlıkta da ultra keskin ve detaylı görüntüler elde edebilir. Işıklar söndüğünde bile kameranızın sınırlarını zorlayarak kusursuz çekimler yapabilirsiniz.

Gelişmiş Yapay Zeka Özellikleri

Yapay Zekâ Göz Koruması, göz yorgunluğunuzu gerçek zamanlı olarak takip ederek, özellikle geceleri ekranın renk sıcaklığını ayarlıyor ve gözlerinizi koruyor. AI Smart Loop özelliği, uzun süre basılı tuttuğunuz içeriği tanıyarak amacınızı tahmin ediyor ve bir sonraki adım için uygun öneriler sunuyor.

Örneğin, bir otel rezervasyonu için bir mesajı uzun süre basılı tuttuğunuzda, size haritalarda uygun rotalar öneriliyor. Yapay zekâ destekli fotoğraf düzenleme özelliği ise istenmeyen nesneleri kolayca

kaldırarak her çekimi mükemmelleştirmenizi sağlıyor. Bu özellikler, realme GT 6’nın üstün yapay zekâ gücünü gözler önüne seriyor.

Realme GT 6 Serisi Fiyatı

Realme GT 6T modelinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 29 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Realme GT6 modelinin 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu 39 bin 999 TL fiyata satılıyor.