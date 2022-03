Realme GT Neo3 Le Mans Resmi Görseliyle Tanıtıldı

Geçen hafta Realme CMO'su Bay Xu Qi Chase, bizlere Realme GT Neo3'ü ilk kez göstermişti ve akıllı telefonun Mart ayında Çin'de piyasaya çıkacağını söylemişti. Bugünse akıllı telefonun 22 Mart'ta tanıtılacağını ve şirketin aynı gün mavi ve beyaz renk seçenekleriyle gelecek olan GT Neo3 Le Mans versiyonunu piyasaya süreceğini öğrendik.

Realme GT Neo3 Le Mans versiyonu, şirketin takma adı ve sloganı alt kısımda yer alacak şekilde, telefonun uzunluğu boyunca uzanan iki çizgiye sahip. Bu tasarım, spor arabalarda gördüğümüz genellikle performans ve hızı temsil eden yarış çizgilerinden esinlenilmiş. Realme GT Neo3 Le Mans versiyonunda da performans ve hızı temsil etmek için boyanmış bu çizgiler var ancak bunlar aynı zamanda Le Mans yarışının, özellikle de 1966 yarışının sürücülerine bir övgü ve temsil niteliğinde.

Paying tribute to a legendary race in 1966, #realmeGTNEO3 is inspired by _______.

Tips: 🐎 vs 🐎

Launching on Mar. 22nd, MAINLAND CHINA pic.twitter.com/JXuYpiLBKc