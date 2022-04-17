Realme Q5'in Görselleri ve Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Realme Q5 serisinin çıkışına oldukça az bir zaman kaldı. 20 Nisan'da piyasaya sürülmesi beklenen telefonun lansman tarihi oldukça yakın olsa da Realme Q5 serisini saran hâlâ pek çok gizem var. Serinin kaç cihaz olacağı bile belirsiz. Yine de yakın zamanda tamamen sızdırılan bir Pro modelini biliyoruz ve bir de Realme Q5i olması bekleniyor.

Kısa süre önce sertifikasyon için TENAA ve 3C'den geçen Realme Q5'in listelenen bilgileri bize cihaz hakkında ışık tutuyor. Resmî model numarası RMX3478 olan telefon 195 gram ağırlığında ve 164,3 x 75,6 x 8,5 mm ebatlarında. Renk seçenekleri arasında ise Black Day, Peak Blue ve Aurora bulunuyor. 6.59 inç, FullHD+ (1080 x 2412 piksel) LCD ekrana sahip telefona 65W hızlı şarj destekli 4.980 mAh (muhtemelen 5.000 mAh olarak pazarlanıyor) pil güç veriyor. TENAA listesine göre kutuda bir adet de şarj cihazı bulunuyor.

TENAA cihazın işlemcisinin ne olduğunu belirtmiyor ancak Realme Q5'in sekiz çekirdekli 2.2GHz işlemciye sahip olduğuna dair bir not içeriyor. Bu bilgiden yola çıkarak işlemcinin Snapdragon 695 5G olabileceğini düşünüyoruz. Tercih ettiğiniz yapılandırmaya bağlı olarak 6 GB, 8 GB veya 12 GB RAM imkânları mevcut telefonun depolama seçeneklerinde ise 128 GB veya 256 GB bulunuyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise bizi 50MP ana kamera ve iki ek 2MP kameradan oluşan bir üçlü kamera ünitesi karşılıyor. Ek iki kamera muhtemelen derinlik sensörü ve makro kamera. Cihazın selfie kamerası ise 16MP.

Realme Q5'in listelemesiyle ilgili sahip olduğumuz son bilgiler ise 3,5 mm ses jakına ve kapasitif parmak izi okuyucu/güç düğmesine sahip olması. Cihaz Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 ile gelecek. Fiyatlandırma noktasında ise henüz bir bilgi yok.

Realme Q5 Özellikleri