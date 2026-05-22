realme Şarjı 20 Gün Dayanan Akıllı Saatini Tanıttı! Fiyatı Ucuz

realme bugün düzenlediği etkinlikte Watch S5 isimli akıllı saatini tanıttı. Markanın yeni ürünü 1,43 inç ekran boyutu, her zaman açık ekran işlevi, 20 güne kadar kullanım sunan bataryası ve 5 ATM’ye kadar suya dayanıklılık gibi detaylarla geliyor. İşte realme Watch S5’in özellikleri ve fiyatı!

realme Watch S5 Özellikleri Neler?

Ekran: 1.43 inç AMOLED

Parlaklık: 1000 nit

Çözünürlük: 466 x 466 piksel

Kasa: Alüminyum

Ağırlık: 49.63 gram

Spor modları: 110+

Spor özellikleri: Koşu programları, esneme rehberleri, aerobik etki, toparlanma süresi, spor sıralamaları

Sensör takibi: Adım, kalori, mesafe, ayakta kalma hatırlatma

GPS: Var, 5 uydu sistemi desteği

Sağlık takibi: Kalp atış hızı, SpO2, uyku, stres, kadın sağlığı

Bluetooth arama: Var

Hoparlör: Var

Mikrofon: Var

Ekran özelliği: Always On Display

Batarya: 460 mAh

Pil süresi: 16 gün standart kullanım

Pil süresi (hafif mod): 20 gün

Şarj: Manyetik şarj

Şarj süresi: 2.5 saat

Su dayanıklılığı: 5ATM

Renkler: Gri ve Beyaz

realme Watch S5 Ekran Özellikleri Neler?

realme Watch S5 1,43 inç boyutlarında, 466 x 466 piksel çözünürlük ve 1000 nit parlaklık sunan AMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. Ürünün 1000 nit parlaklığı desteklemesi doğrudan güneş ışığı altında kalmadığı sürece başarılı bir ekran deneyimi sunuyor diyebiliriz. Dahası her zaman açık ekran özelliğine sahip olduğunu da hatırlatalım.

realme Watch S5 Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

Akıllı saat kalp atış hızı takibi, SpO2 (kan oksijen seviyesi) ölçümü, uyku analizi, stres seviyesi takibi ve kadın sağlığına yönelik özellikleriyle dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra koşu programları, esneme rehberleri, antrenmanların aerobik etkisini analiz eden sistemler ve egzersiz sonrası toparlanma süresi takibi gibi spor odaklı özelliklere de ev sahipliği yapıyor.

realme Watch S5 Bataryası Nasıl?

realme Watch S5’te 460 mAh’lik bir batarya karşımıza çıkıyor. Markanın iddiasına göre akıllı saat standart kullanımda 16 gün ve hafif kullanımda yani çok yoğun kullanımlmadığı senaryolarda ise 20 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bununla birlikte manyetik şarj özelliğinin bulunduğunu ve 2.5 saatte tam şarj olduğunu söyleyebiliriz.

realme Watch S5 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

realme Watch S5 gri ve beyaz renk seçenekleriyle raflardaki yerini alıyor. Akıllı saatin fiyat etiketi ise 7.999 rupi (3.820 TL) olarak açıklandı. Bunun dışında realme ülkemizde akıllı telefon satsa da markanın giyilebilir teknoloji ürünlerini burada çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle realme Watch S5’in Türkiye’yi pas geçme ihtimali söz konusu.

Editörün Yorumu

realme Watch S5 teknik özellikleriyle beni memnun etmeyi başardı. Zira bu özelliklerin giriş segment bir akıllı saat için fazlasıyla yeterli olduğunu düşünüyorum. 20 güne kadar çıkabilen batarya süresi, 110'dan fazla spor modu, kullanışlı sağlık özellikleri ve şık tasarımının kullanıcıları üzmeyeceğini düşünüyorum.